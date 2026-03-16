Cennetin Çocukları bu akşam var mı, yok mu? Cennetin Çocukları yeni bölüm neden yok, ne zaman?

TRT1 ekranlarının sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Cennetin Çocukları bir süredir hikaye ve kadro değişikliğiyle gündemdeydi.

Dizinin başrolü İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz haftalarda uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Uyuşturucu testi pozitif çıkan Hacıoğlu hakkında yürütülen yasaklı madde operasyonu gerekçe gösterilerek yapım ekibi tarafından kadrodan çıkarıldı.

İsmail Hacıoğlu’nun vedasının ardından değişen hikâyeyle birlikte Gönül rolüne hayat veren başrol kadın oyuncu Özgü Kaya da ekibe veda etti.

İsmail Hacıoğlu yerine Burak Serdar Şanal, Özgü Kaya yerine Buse Meral getirildi.

YENİ BÖLÜM İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Cennetin Çocukları'nın yeniden başlayan çekimlerinin ardından bugün yayınlanması bekleniyordu. Ancak Cennetin Çocukları, Kadir Gecesi programı nedeniyle bu akşam ekrana gelemeyecek.

Cennetin Çocukları dizisi yenilenen kadrosuyla 23 Mart Pazartesi günü izleyicisinin karşısına çıkacak.