Cennetin Çocukları bu akşam var mı, yok mu? Cennetin Çocukları yeni bölüm neden yok, ne zaman?

Cennetin Çocukları bu akşam var mı, yok mu sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. TRT1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisi İsmail Hacıoğlu'nun kadrosundan çıkarılmasının ardından kadro ve hikaye değişikliğine gitti. Bir süre çekimlerine ara verilen dizinin yeni bölümü için karar verildi.

Cennetin Çocukları bu akşam var mı, yok mu? Cennetin Çocukları yeni bölüm neden yok, ne zaman?
Öznur Yaslı İkier

TRT1 ekranlarının sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Cennetin Çocukları bir süredir hikaye ve kadro değişikliğiyle gündemdeydi.

Dizinin başrolü İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz haftalarda uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Uyuşturucu testi pozitif çıkan Hacıoğlu hakkında yürütülen yasaklı madde operasyonu gerekçe gösterilerek yapım ekibi tarafından kadrodan çıkarıldı.

Cennetin Çocukları bu akşam var mı, yok mu? Cennetin Çocukları yeni bölüm neden yok, ne zaman? 1

İsmail Hacıoğlu’nun vedasının ardından değişen hikâyeyle birlikte Gönül rolüne hayat veren başrol kadın oyuncu Özgü Kaya da ekibe veda etti.

İsmail Hacıoğlu yerine Burak Serdar Şanal, Özgü Kaya yerine Buse Meral getirildi.

Cennetin Çocukları bu akşam var mı, yok mu? Cennetin Çocukları yeni bölüm neden yok, ne zaman? 2

YENİ BÖLÜM İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Cennetin Çocukları'nın yeniden başlayan çekimlerinin ardından bugün yayınlanması bekleniyordu. Ancak Cennetin Çocukları, Kadir Gecesi programı nedeniyle bu akşam ekrana gelemeyecek.

Cennetin Çocukları bu akşam var mı, yok mu? Cennetin Çocukları yeni bölüm neden yok, ne zaman? 3

Cennetin Çocukları dizisi yenilenen kadrosuyla 23 Mart Pazartesi günü izleyicisinin karşısına çıkacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İddialar yayıldı! Sevim Emre çok sinirlendiİddialar yayıldı! Sevim Emre çok sinirlendi
Böyle rahat durduğuna bakmayın! YürüyemediBöyle rahat durduğuna bakmayın! Yürüyemedi

En Çok Okunan Haberler
CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı

Murat Ülker kararını verdi: Fabrikasını satıyor!

Murat Ülker kararını verdi: Fabrikasını satıyor!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

