Cennetin Çocukları dizisi Uzak Şehir'e rakip oluyor! Sosyal medyayı ikiye böldü

Cennetin Çocukları dizisi 15 Eylül'de Uzak Şehir'e rakip olarak ekran macerasına başlıyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken diziye dair sosyal medya ikiye bölündü.

Kubra Akalın

Geçen sezon reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisine rakip geliyor. Motto Yapım imzalı Cennetin Çocukları dizisinin yayın tarihi belli oldu.

CENNETİN ÇOCUKLARI NE ZAMAN?

Ayvalık'ta çekilen dizi yeni bir değişiklik olmazsa 15 Eylül Pazartesi ilk bölümüyle ekrana gelecek.

İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz gibi başarılı oyuncuları buluşturan dizi merak edilen yapımlar arasında.

Dizinin Uzak Şehir'e rakip olması ise sosyal medyada seyirciyi ikiye böldü. Kimi "Bundan sonra Cennetin Çocukları" derken kimi ise Uzak Şehir'e kimsenin rakip olamayacağını söyledi.

CENNETİN ÇOCUKLARI KONUSU

Dizide sokaklarda yetişmiş azılı bir mafya üyesi olan İskender'in bir anda kendisini sıcak bir aile ortamında bulmasıyla buluşan hikâyesini anlatacak. Dizi bu sezon reyting Uzak Şehir'in karşısına çıkan ilk yeni dizi oldu.

Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
