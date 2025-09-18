Cesur sahneleri çok konuşulmuştu! Asude Kalebek iddialı diziyle ekrana dönüyor

Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Salih Bademci, Fırat Tanış ve Metin Akdülger gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Netflix'in büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kulüp'te hayat verdiği 'Raşel Aseo' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Asude Kalebek dizideki cesur sahneleriyle uzun süre konuşulmuştu.

Netflix dizisinden sonra Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel ile başrolünü paylaştığı Sakla Beni dizisiyle ekranlarda olan Asude Kalebek dizisinin final yapmasıyla birlikte dinlenmeye geçti.

Bir süredir ekranlarda olmayan ünlü ismin Kenan İmzirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolünde yer alacağı 'Abi' dizisiyle anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kalebek’in rolünün detayları ise yakında belli olacak.