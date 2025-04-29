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Cesur sahneleri çok konuşulmuştu! İlayda Akdoğan özel davetli olarak Los Angelas'a gitti! İddialı tarzı yine gündemde

Netflix'te yayınlanan Nejat İşler'in başrolünü üstlendiği "Kötü Adamın 10 Günü" filmindeki cesur sahneleri ile uzun süre konuşulan genç oyuncu İlayda Akdoğan, UCLA Uluslararası Enstitüsü Film ve TV Arşivi’nin özel davetlisi olarak Los Angeles'a gitti. Ünlü ismin cesur davet tarzı yine dikkat çekti.

Cesur sahneleri çok konuşulmuştu! İlayda Akdoğan özel davetli olarak Los Angelas'a gitti! İddialı tarzı yine gündemde
Öznur Yaslı İkier

Netflix'te yayınlanan ve Mehmet Eroğlu’nun aynı adlı romanlarından uyarlanan, Kötü Adamın 10 Günü filmi büyük ilgi görmüştü. Başrolünde Nejat İşler’in yer aldığı filmde genç oyuncu İlayda Akdoğan cesur sahneleri ile uzun süre konuşulmuştu.

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Daha önce; En İyi Arkadaşım, Bez Bebek, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Dolunay gibi birçok projede yer alan İlayda Akdoğan son olarak UCLA Uluslararası Enstitüsü Film ve TV Arşivi’nin özel davetlisi olarak Los Angeles'a gitti.

ilayda

Başrolünde yer aldığı ve dünya çapında ses getiren Mustang ile kariyerinde büyük bir dönüm noktası yaşayan Akdoğan, Mustang'in 10. yılında bu davette yer aldı.

İLAYDA

İlayda Akdoğan özel davetli olarak katıldığı etkinliğe pembe mini eteği ve derin göğüs dekolteli ceketiyle damga vurdu.

YORUM YAĞDI

Ünlü isim etkinlikteki görüntüleriyle kısa sürede gündem oldu. İlayda Akdoğan'a sosyal medyada; 'çok güzel', 'yetenekli biri', 'fazla cesur' gibi yorumlar yapıldı.

Mynet'in Sesi
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Kötü Adamın 10 Günü İlayda Akdoğan
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