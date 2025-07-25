Cesur sahneleri gündemdeydi! Yüsra Geyik'in yeni adresi belli oldu! Yakışıklı oyuncuyla...

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Zeliş' karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yüsra Geyik bu projeden ayrıldıktan sonra Bozkır, Aile ve Taş Kağıt Makas gibi birçok başarılı projede yer aldı.

Son olarak Bir Gece Masalı dizisinde rol alan Yüsra Geyik en çok Bozkır'daki cesur sahneleri ile konuşulmuştu. Ünlü ismin yeni sezonda yer alacağı proje belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yüsra Geyik, Miray Daner’in “Lal” adlı yayınevi editörüne, Mert Ramazan Demir’in ise Aktan’a hayat vereceği 'Bize Bir Şey Olmaz' dizisine dahil oldu.

Yüsra Geyik, Aktan’ın PR’cısı “Hare” rolüyle hikâyeye tansiyon katacak.