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Cesur sahneleri gündemdeydi! Yüsra Geyik'in yeni adresi belli oldu! Yakışıklı oyuncuyla...

Arka Sokaklar'da hayat verdiği Zeliş karakteriyle adını geniş kitlere duyuran Yüsra Geyik bu dizinin ardından Bozkır, Aile ve Taş Kağıt Makas gibi birçok başarılı projede yer aldı. Özellikle Bozkır dizisindeki cesur sahneleri ile çok konuşulan ünlü ismin yeni projesi belli oldu.

Cesur sahneleri gündemdeydi! Yüsra Geyik'in yeni adresi belli oldu! Yakışıklı oyuncuyla...
Öznur Yaslı İkier

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Zeliş' karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yüsra Geyik bu projeden ayrıldıktan sonra Bozkır, Aile ve Taş Kağıt Makas gibi birçok başarılı projede yer aldı.

Cesur sahneleri gündemdeydi! Yüsra Geyik in yeni adresi belli oldu! Yakışıklı oyuncuyla... 1

Son olarak Bir Gece Masalı dizisinde rol alan Yüsra Geyik en çok Bozkır'daki cesur sahneleri ile konuşulmuştu. Ünlü ismin yeni sezonda yer alacağı proje belli oldu.

Cesur sahneleri gündemdeydi! Yüsra Geyik in yeni adresi belli oldu! Yakışıklı oyuncuyla... 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yüsra Geyik, Miray Daner’in “Lal” adlı yayınevi editörüne, Mert Ramazan Demir’in ise Aktan’a hayat vereceği 'Bize Bir Şey Olmaz' dizisine dahil oldu.

Yüsra Geyik, Aktan’ın PR’cısı “Hare” rolüyle hikâyeye tansiyon katacak.

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Yüsra Geyik
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