Cesur seçimleriyle gündemdeydi! Gülşen bu defa şaşırttı! Yeni imajına kimse inanamadı

Sahne şovları, cesur kostümleri ve iddialı dansları ile gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Gülşen son olarak İstanbul'da ünlü bir mekanda sahne aldı. Sahneye siyah bir takım elbiseyle çıkan Gülşen bu defa şaşırttı. Gülşen'in önden bakıldığında kısacık kesilmiş gibi gözüken ama arkadan upuzun olan saçları dikkat çekti. Ünlü ismin yeni imajı kısa sürede gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

Dillere pelesenk olan şarkıları, sahne şovları ve cesur kostümleri ile adından sıkça söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Gülşen bu defa yeni imajıyla gündeme geldi.

Her adımı adeta olay olan Gülşen son olarak İstanbul'da ünlü bir mekanda sahne aldı. Sevenlerinin karşısına siyah bir takım elbiseyle çıkan Gülşen'in yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.

Gülşen'in önden bakıldığında kısacık kesilmiş gibi gözüken ama arkadan upuzun olan saçları herkesi şaşırttı.

Ünlü ismin yeni imajı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Gülşen'in saçları için 'inşallah peruktur' yorumları yapıldı.

