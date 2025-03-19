Çetin Tekindor ve Baran Bölükbaşı Yalı Çapkını'na dönüyor! Yalı Çapkını finali ne zaman?

YalıÇapkını dizisi ekrana veda etmeye hazırlanıyor. İlk sezonunda izlenme rekoru kıran dizinin büyük finali 101. bölümde yapılacak.

Herkesi şaşırtacak şok bir finalle bitecek olan dizinin son 2 bölümünde “Tarık” rolüne hayat veren Baran Bölükbaşı geri dönüyor. Dizinin final bölümü sürprizlerinden biri de Halis Ağa’ya hayat veren büyük usta Çetin Tekindor geri dönmesi…

VEDA PARTİSİ İPTAL, YALIDA KUTLAMA YAPILACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; nisan başında askere gidecek olan ve bütün planlarını 100. bölüme göre yapan “Yalı Çapkını”nın başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir proje bir bölüm daha uzayınca kısıtlı sürede işini tamamlamaya çalışacak.

Zamanlamaya uymadığı için dizi için planlanan görkemli veda partisi de iptal oldu. Dizinin kutlaması dizinin son çekim gününün bitiminde yalıda yapılacak.