Ceyda Ateş hastane odasından paylaştı! 'Ameliyat son seçenek'

Adını Feriha Koydum dizisinde hayat verdiği 'Hande' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Ceyda Ateş bir süredir ekranlardan uzaktı.

Türkiye ile Amerika arasında mekik dokuyan ünlü isim yaşadığı sağlık sorunlarıyla dikkat çekti. Daha önce kolunda yırtık olduğunu açıklayan Ateş hastane odasından yeni bir paylaşım yaptı.

'AMELİYAT SON SEÇENEK'

Eşiyle birlikte hastaneye giden Ateş; "Omzumda kalsiyum birikmesi var. Ameliyat son seçenek olarak düşünülüyor. Çünkü oldukça zorlu bir işlem" sözleriyle son durumunu paylaştı.