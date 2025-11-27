MAGAZİN

Ceyda Ateş hastane odasından paylaştı! 'Ameliyat son seçenek'

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu Ceyda Ateş, kolundaki yırtıkla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Ateş, hastane odasındaki anlarını 'Ameliyat son seçenek olarak düşünülüyor' notu ile paylaştı.

Öznur Yaslı İkier

Adını Feriha Koydum dizisinde hayat verdiği 'Hande' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Ceyda Ateş bir süredir ekranlardan uzaktı.

Türkiye ile Amerika arasında mekik dokuyan ünlü isim yaşadığı sağlık sorunlarıyla dikkat çekti. Daha önce kolunda yırtık olduğunu açıklayan Ateş hastane odasından yeni bir paylaşım yaptı.

Ceyda Ateş hastane odasından paylaştı! Ameliyat son seçenek 1

'AMELİYAT SON SEÇENEK'

Eşiyle birlikte hastaneye giden Ateş; "Omzumda kalsiyum birikmesi var. Ameliyat son seçenek olarak düşünülüyor. Çünkü oldukça zorlu bir işlem" sözleriyle son durumunu paylaştı.

Ceyda Ateş
