Ceyda Düvenci'den sonra bir aşk pozu da Bülent Şakrak'tan geldi! "Alayına..."

8 yıllık eşi Ceyda Düvenci’den 2023 yılında boşanan Bülent Şakrak aşk hayatıyla gündeme geliyor. Boşanma sürecinde ihanet iddialarıyla dikkat çeken Şakrak son olarak genç sevgilisiyle adından söz ettirdi.

Bülent Şakrak kalbini Burcu Kirman’a kaptırdı. Marmara Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Bölümü mezunu olan Burcu Kirman 25 yaşında… 47 yaşındaki Şakrak’la Kirman’ın arasındaki yaş farkı gündeme gelmişti.

ARALARINDA 22 YAŞ FARK VAR

Öte yandan Ceyda Düvenci de boşanma sonrası Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başladı. Ceyda Düvenci her fırsatta çok mutlu olduğunu ifade ederken geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafta ikilinin elinde alyans olması gözlerden kaçmamıştı.

Tam da bu konu gündemdeyken Bülent Şakrak da aşk pozunu paylaştı. Şakrak genç aşkıyla el ele poz vererek "Alayına alay komutanlığı..." dedi.

O poz "Ceyda'ya gönderme mi?" yorumlarına sebep oldu.