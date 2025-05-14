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Ceyda Düvenci iğne ipliğe döndü! Ayna karşısına geçip fit halini gösterdi...

Özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemde magazin manşetlerinden hiç düşmeyen Ceyda Düvenci verdiği kilolarla da dikkat çekiyor. 1,5 ayda 6 kilo verdiği öğrenilen ünlü isim diyete istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Ceyda Düvenci son olarak ayna karşısına geçip fit halini gözler önüne serdi.

Ceyda Düvenci iğne ipliğe döndü! Ayna karşısına geçip fit halini gösterdi...
Öznur Yaslı İkier

2015 yılında oyuncu Bülent Şakrak ile nikah masasına oturan Ceyda Düvenci 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı.

İhanet iddialarının gündeme geldiği boşanma sürecinde diyete başlayan Düvenci, 1.5 ayda 6 kilo vererek adeta iğne ipliğe döndü.

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Boşanmanın ardından ünlü radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Düvenci şimdilerde fit haliyle adından söz ettiriyor.

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Mavi mini elbisesiyle ayna karşısına geçen Ceyda Düvenci verdiği kiloları adeta gözler önüne serdi. Ünlü ismin fit görünümü kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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YORUM YAĞDI

Ceyda Düvenci'ye sosyal medyada; 'aşk yaradı', 'aşk herkese iyi gelir', 'aşk iyileştirir' gibi yorumlar yapıldı.

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Ceyda Düvenci
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