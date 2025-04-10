Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanmıştı! Bülent Şakrak gönlünü genç tasarımcıya kaptırdı! Yaş farkı yine dikkat çekti

2015 yılında evlenen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, bir dönem evlilik terapisi alarak sorunlarını çözmeye çalışsa da başarılı olamamış ve ünlü çift 8 yıl süren evlilikleri, 10 Temmuz 2023'te resmi olarak sona ermişti.

Bülent Şarak biten evliliğinin ardından bir dizi setinde tanıştığı Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürmüştü.

Bülent Şakrak daha sonra kendisinden 22 yaş küçük Burcu Kirman'la yeni bir aşka yelken açmıştı. İkili arasındaki yaş farkı büyük tepkilere neden olurken ünlü çiftin mutluluğu kısa sürmüştü.

YİNE AŞIK OLDU

Bülent Şakrak yine aşık oldu. Şakrak'ın bu kez gönlünü 31 yaşındaki ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'na kaptırdığı öğrenildi. İkili arasındaki yaş farkı yine dikkat çekti.