MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanmıştı! Bülent Şakrak gönlünü genç tasarımcıya kaptırdı! Yaş farkı yine dikkat çekti

Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanan daha sonra yapımcı Esra Akpınar ve oyuncu Burcu Kirman'la aşk yaşayan Bülent Şakrak bu defa gönlünü ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'na kaptırdı. Ünlü ismin yeni sevgilisi ile arasındaki yaş farkı yine dikkat çekti.

Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanmıştı! Bülent Şakrak gönlünü genç tasarımcıya kaptırdı! Yaş farkı yine dikkat çekti
Öznur Yaslı İkier

2015 yılında evlenen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, bir dönem evlilik terapisi alarak sorunlarını çözmeye çalışsa da başarılı olamamış ve ünlü çift 8 yıl süren evlilikleri, 10 Temmuz 2023'te resmi olarak sona ermişti.

bülent 1

Bülent Şarak biten evliliğinin ardından bir dizi setinde tanıştığı Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürmüştü.

BÜLENT 2

Bülent Şakrak daha sonra kendisinden 22 yaş küçük Burcu Kirman'la yeni bir aşka yelken açmıştı. İkili arasındaki yaş farkı büyük tepkilere neden olurken ünlü çiftin mutluluğu kısa sürmüştü.

duyguuu

YİNE AŞIK OLDU

Bülent Şakrak yine aşık oldu. Şakrak'ın bu kez gönlünü 31 yaşındaki ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'na kaptırdığı öğrenildi. İkili arasındaki yaş farkı yine dikkat çekti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sessizliğini bozdu! ''Gençleri serbest bırakın''Sessizliğini bozdu! ''Gençleri serbest bırakın''
Efsane gelin adayı TikTok'ta ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı Efsane gelin adayı TikTok'ta ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı

Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak Ceyda Düvenci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
zengin yapınca playboy gariban da yaş farkı olursa sapık oluyor 🤬🤬🤬🤬🤬🤬
saygı duymak lazım; adam çıtır seviyor
En Çok Okunan Haberler
Motorin ve benzine peş peşe indirimin ardından tabela yeniden değişiyor!

Motorin ve benzine peş peşe indirimin ardından tabela yeniden değişiyor!

Mezara çirkin saldırı! Zamanlama manidar

Mezara çirkin saldırı! Zamanlama manidar

Usta oyuncunun vasiyeti yerine getirildi! Cenazede...

Usta oyuncunun vasiyeti yerine getirildi! Cenazede...

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Listede Orhan Gencebay da var...

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Listede Orhan Gencebay da var...

Hem Meteoroloji hem AFAD uyardı: 31 ile sarı ve turuncu kodlu alarm!

Hem Meteoroloji hem AFAD uyardı: 31 ile sarı ve turuncu kodlu alarm!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.