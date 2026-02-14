MAGAZİN

Ceyda Düvenci sevgilisiyle davette! 'Aşk yaradı'

Bülent Şakrak ile tek celsede boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci radyocu Güçlü Mete ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Ceyda Düvenci sevgilisiyle bir davette boy gösterdi. Ünlü isim 14 Şubat planlarını da açıkladı.

Öznur Yaslı İkier

Dizi setinde tanışıp 2015 yılında evlendiği Bülent Şakrak ile 2023’te tek celsede boşanan Ceyda Düvenci, özel hayatında yeniden mutluluğu yakaladı.

Boşanma sonrası radyocu Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başlayan Düvenci, hem özel hayatı hem de kariyerindeki yeni adımlarla dikkat çekiyor.

Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete ile özel bir davette boy gösterdi. Ünlü ismin mutluluğu yüzünden okunurken 14 Şubat planlarını da açıkladı.

Ceyda Düvenci 'Var bir özel sürprizi sevgilimin. Sabah uçağa atlayıp 24 saat bir yere kaçıp döneceğiz baş başa. Geçen senede çok güzel olmuştu. Seviyoruz baş başa vakit geçirmeyi.' dedi.

Düvenci'ye sosyal medyada; 'aşk yaradı', 'sevilen kadın mutluluğu' gibi yorumlar yapıldı.

