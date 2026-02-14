Ceyda Düvenci sevgilisiyle davette! 'Aşk yaradı'

Dizi setinde tanışıp 2015 yılında evlendiği Bülent Şakrak ile 2023’te tek celsede boşanan Ceyda Düvenci, özel hayatında yeniden mutluluğu yakaladı.

Boşanma sonrası radyocu Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başlayan Düvenci, hem özel hayatı hem de kariyerindeki yeni adımlarla dikkat çekiyor.

Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete ile özel bir davette boy gösterdi. Ünlü ismin mutluluğu yüzünden okunurken 14 Şubat planlarını da açıkladı.

Ceyda Düvenci 'Var bir özel sürprizi sevgilimin. Sabah uçağa atlayıp 24 saat bir yere kaçıp döneceğiz baş başa. Geçen senede çok güzel olmuştu. Seviyoruz baş başa vakit geçirmeyi.' dedi.

Düvenci'ye sosyal medyada; 'aşk yaradı', 'sevilen kadın mutluluğu' gibi yorumlar yapıldı.