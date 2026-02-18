MAGAZİN

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete evleniyor mu? "Yok artık" demişti

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete aşkı doludizgin devam ederken ikilinin evleneceği iddiaları gündeme geldi. Evlilik iddialarına çiftten henüz yanıt gelmedi.

Oyuncu Ceyda Düvenci, 2023 yılında Bülent Şakrak ile olan evliliğini sonlandırmasının ardından, radyo programcısı Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Sosyal medyada aşk dolu fotoğraflar paylaşan çifte dair yeni bir iddia gündeme geldi.

Son olarak birlikte görüntülenen ikili 14 şubat planları sorulunca 'Sevgilimin güzel bir sürprizi var. Yarın sabah uçağa atlayıp bir yere kaçacağız baş başa. Geçen sene de çok güzeldi. Seviyoruz hayattan biraz kaçmayı, yeni yerler görmeyi, sohbet etmeyi, dertleşmeyi...' ifadelerini kullanmıştı.

'Gel Konuşalım'da gündeme gelen iddiaya göre, kısa süre önce Ceyda Düvenci'nin evlilik teklifi aldı.

Ceyda Düvenci geçtiğimiz aylarda kendisine Güçlü Mete ile ilişkileri sorulunca, “Ben çok seviyorum. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı. Muhabirlerin “Araya bir düğün sıkışır mı?” sorusuna ise “Yok artık” yanıtını vermişti.

Ceyda Düvenci
