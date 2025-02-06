Cezaevindeyken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol almıştı! Özel izin ve sır gibi çekim... O anlar Deniz Seki'ye hatırlatıldı! Çok sinirlendi röportajı yarıda kesti

MYNET DETAY/ 2009 yılında uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve 2010'da tutuklanan Deniz Seki 2 Kasım 2010 tarihinde görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Ünlü isim hakkında daha sonra yine bir yakalama kararı çıkmış ve Deniz Seki 15 Kasım 2014'te gözaltına alınmıştı. 2017 yılında tahliye olan Seki o günleri unutmak için büyük çaba sarf ediyor.

Dillere pelesenk olan şarkıları ve kendine has tarzı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü isim cezaevi günlerini konuşmak dâhi istemiyor.

Dün akşam bir davete katılan Deniz Seki bu sorularla yine karşılaştı. Ünlü isme önce 'Senaryolardan teklif geliyor mu size?' diye soruldu.

Deniz Seki 'Yok gelmedi valla. Ben müzisyenim şarkı yazar, şarkı söylerim. Sahneye çıkarım, ben kalp yoluyla duygularımı ifade edebiliyorum. Ama konuk oyuncu olarak neden gitmeyeyim. Bir teklif gelirse konuk sanatçı olarak giderim. Yıllar önce Avrupa Yakası'nda oynamıştım.' şeklinde cevap verdi.

ÖNCE KIZDI SONRA RÖPORTAJI YARIDA KESTİ

Tam o esnada başka bir muhabir tarafından ünlü isme cezaevindeyken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol aldığı hatırlatıldı. Deniz Seki bu hatırlatma üzerine çok sinirlendi ve 'İyi oldu ya söylediğin bu kadar güzel bir gecede. Çok teşekkür ederim. Daha konuşmayacağım.' diyerek tepki gösterdi. Deniz Seki röportajı yarıda kesip muhabire 'cezalısın' diyerek kızdı.

O ANLARA YORUM YAĞDI

Deniz Seki'nin bu anları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada; 'Yani mutlu bir günde bu hatırlatma hiç olmadı', 'Çok haklı cevap vermemekle', 'Bu soru hiç normal değil' gibi yorumlar yapıldı.

ÖZEL İZİN SIR GİBİ ÇEKİM...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde cezaevi sahnelerinin çekilebilmesi için yapımcı Raci Şaşmaz, önce Seki'nin ailesi ve avukatları ile temasa geçmiş daha sonra Adalet Bakanlığı'ndan özel izin almıştı.

Dizi çekimleri içinse cezaevinde bulunan dizi oyuncularıyla Seki'ye haber gönderilmişti. Seki'nin de durumuna sıcak bakmasıyla birlikte çekimler Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirilmişti.