MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Cezaevindeyken meşhur çiftliği basıldı! 'Para kasası' ve 'işkence' iddialarından sonra Gökhan Göz'den yeni skandal: Hepsi yakalandı

Fenomenler soruşturmasında karıştığı çeşitli skandallarla adını duyuran Gökhan Göz'ün İstanbul'un Şile ilçesindeki ünlü çiftliğine baskın düzenlendi. Ruhsatsız çiftlikte ele geçirilenler dikkat çekti. Ayrıca Göz'ün çiftlikte çalıştırdığı belirlenen kaçak göçmenler yakalanıp gözaltına alındı.

Adı türlü türlü skandallara karışan, işkenceyle suçlanan ve adliyede “2,5 milyon dolar rüşvet dağıttım” deyince hapsi boylayan Gökhan Göz'ün çiftliğine polis operasyon düzenledi, 15 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca çiftlikte 3 silahla 284 mermi ele geçirildi.

Ekran görüntüsü 2025-06-06 095754

'PARA KASASI' VE 'İŞKENCE' İDDİALARI

Gökhan Göz fenomenler soruşturmasında Neslim Güngen’in para kasası olmakla suçlanmıştı. Yasak aşkının kocasına işkence yaptığı iddiası da gündeme gelmişti.

1

ÜNLÜ ÇİFTLİĞE BASKIN: TEKER TEKER İNCELENDİ

Show Haber'in haberine göre; Göz cezaevindeyken meşhur çiftliği basıldı. Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonun düğmesine bastı ve Gökhan Göz’ün çiftliği didik didik arandı. Bilgisayarlar, diskler tek tek incelendi.

Ekran görüntüsü 2025-06-06 095819

15 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Polis önce kamera kaydı alan cihazlara el koydu, sonra çalışanlar tek tek incelendi ve çiftlikte kaçak göçmen çalıştırıldığı anlaşıldı. 15 kaçak göçmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan kaçak göçmenler sınır dışı edilecek.

Ekran görüntüsü 2025-06-06 095840

BİR DE CEPHANELİK ÇIKTI

Göz’ün ruhsatsız çiftliğinden ayrıca 3 silah ile 284 adet mermi çıktı.

2

3

İlginizi Çekebilir

Gökhan Göz kimdir?

Gökhan Göz kimdir?

 Nihal Candan yoğun bakıma kaldırıldı! Kardeşi yardım istedi! 'Ablam ölüyor'

Nihal Candan yoğun bakıma kaldırıldı! Kardeşi yardım istedi! 'Ablam ölüyor'

Uzun zamandır ekranlardan uzaktı! Ünlü oyuncu estetik yaptırırken felç kaldı

Uzun zamandır ekranlardan uzaktı! Ünlü oyuncu estetik yaptırırken felç kaldı

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Faruk Sabancı ile tatile çıktı! Peş peşe paylaştıFaruk Sabancı ile tatile çıktı! Peş peşe paylaştı
Su terapisini deneyimledi! O anları takipçileriyle paylaştıSu terapisini deneyimledi! O anları takipçileriyle paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Çiftlik Neslim Güngen fenomen Gökhan Göz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bayram sabahı Konya'da yolcu otobüsü devrildi

Bayram sabahı Konya'da yolcu otobüsü devrildi

Nihal Candan yoğun bakıma kaldırıldı! Kardeşi yardım istedi! 'Ablam ölüyor'

Nihal Candan yoğun bakıma kaldırıldı! Kardeşi yardım istedi! 'Ablam ölüyor'

Kahve Dünyası Bebek'teki o yalıyı satın aldı!

Kahve Dünyası Bebek'teki o yalıyı satın aldı!

24 saatte 50 bin araç kente girdi! Akın akın geldiler

24 saatte 50 bin araç kente girdi! Akın akın geldiler

Uzun zamandır ekranlardan uzaktı! Ünlü oyuncu estetik yaptırırken felç kaldı

Uzun zamandır ekranlardan uzaktı! Ünlü oyuncu estetik yaptırırken felç kaldı

Galatasaray'a Victor Osimhen'den bayram hediyesi! Suudi Arabistan ekibinin telefonlarını bile açmıyor...

Galatasaray'a Victor Osimhen'den bayram hediyesi! Suudi Arabistan ekibinin telefonlarını bile açmıyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.