Cezaevindeyken meşhur çiftliği basıldı! 'Para kasası' ve 'işkence' iddialarından sonra Gökhan Göz'den yeni skandal: Hepsi yakalandı

Adı türlü türlü skandallara karışan, işkenceyle suçlanan ve adliyede “2,5 milyon dolar rüşvet dağıttım” deyince hapsi boylayan Gökhan Göz'ün çiftliğine polis operasyon düzenledi, 15 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca çiftlikte 3 silahla 284 mermi ele geçirildi.

'PARA KASASI' VE 'İŞKENCE' İDDİALARI

Gökhan Göz fenomenler soruşturmasında Neslim Güngen’in para kasası olmakla suçlanmıştı. Yasak aşkının kocasına işkence yaptığı iddiası da gündeme gelmişti.

ÜNLÜ ÇİFTLİĞE BASKIN: TEKER TEKER İNCELENDİ

Show Haber'in haberine göre; Göz cezaevindeyken meşhur çiftliği basıldı. Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonun düğmesine bastı ve Gökhan Göz’ün çiftliği didik didik arandı. Bilgisayarlar, diskler tek tek incelendi.

15 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Polis önce kamera kaydı alan cihazlara el koydu, sonra çalışanlar tek tek incelendi ve çiftlikte kaçak göçmen çalıştırıldığı anlaşıldı. 15 kaçak göçmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan kaçak göçmenler sınır dışı edilecek.

BİR DE CEPHANELİK ÇIKTI

Göz’ün ruhsatsız çiftliğinden ayrıca 3 silah ile 284 adet mermi çıktı.