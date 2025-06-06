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'33 kiloya kadar' düştüm demişti! Nihal Candan yoğun bakıma kaldırıldı! Kardeşi Bahar Candan yardım istedi! 'Ablam ölüyor'

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan cezaevinde 37 kiloya düşünce tahliye edilmişti. Anoreksiya nevroza adı verilen hastalık teşhisi konulan Candan son haliyle korkutmuştu. Nihal Candan yoğun bakıma kaldırıldı.

'33 kiloya kadar' düştüm demişti! Nihal Candan yoğun bakıma kaldırıldı! Kardeşi Bahar Candan yardım istedi! 'Ablam ölüyor'
Öznur Yaslı İkier

Ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran suç örgütü ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 16 Kasım 2023’te tutuklanmıştı.

İki kardeş Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilince Nihal Candan, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başlamıştı.

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Bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'a 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalık teşhisi konuldu ve Candan 37 kiloya düşünce tahliye edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan Nihal Candan son haliyle korkutmuş ve '33 kiloya kadar düştüm' açıklamalarında bulunmuştu.

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Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Nihal Candan'ın hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını duyuran Bahar Candan, ablasının fenalaştığını belirterek yardım istedi.

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"ABLAM ÖLÜYOR"

Bahar candan, şu ifadeleri kullandı; "Ablam, hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız."

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Hastane sürecine ilişkin paylaşımlarını sürdüren Bahar Candan, sedyede ağladığı anları da takipçileriyle paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan
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