Kanye West'in eşi Bianca Censori soyundu! Grammy'den gerçekten kovuldular mı? Yakınlarına bakın ne demiş...

Bianca Censori, pazar günü düzenlenen 2025 Grammy Ödül Töreni'nde soyunarak dünya çapında öfkeye yol açtı. Daha önce de müstehcen görüntüleriyle şoke eden Kanye West'in eşi o haliyle konuşulmaya devam ediliyor.

Bianca Censori, iç çamaşırı giymeden üzerine geçirdiği file elbisesiyle her şeyi gözler önüne serdi ve çiftin 'dışarı atıldığı' söylentileri yayıldı. Grammy'den kovuldukları söylenen çiftten Kanye West ise durur mu hemen açıklama yaptı.

Rapçi Kanye, töreni 'sıkıcı' olarak nitelendirirken Bianca'nın kıyafetini 'sanat' olarak nitelendirerek bu gösteriye yönelik eleştirilerde bulundu.

HER ZAMAN ÇIKIP GİTMEK İSTİYORMUŞ!

The Sun on Sunday'e konuşan bir kaynak 'İnsanlar bunu bir gösteri olarak nitelendirdi ama Ye'ye göre bu onun sanatı' dedi ve ekledi:

'Ortaya çıktı, dünya çapında manşet oldu ve gitti. Kimse ona ne yapması gerektiğini söylemedi ve söylemiş olsalardı bile dinlemezdi. Kanye her zaman kırmızı halıya çıkıp gitmeyi planlıyordu - Grammy'lere asla oturmazdı çünkü çok sıkıcı."

Bianca, halıya kürklü bir paltoyla çıkarken, teatral bir şekilde giysiyi bırakmadan ve çıplak poposunu fotoğrafçılara göstermeden önce kendine güveniyordu.

West'in Censori'ye komutlar verdiği de kameralara yansıdı. Dudak okuyucu Nicola Hickling, West'in karısı Censori'ye 'Şimdi olay çıkarıyorsun' dediğini söyledi.