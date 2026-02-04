MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Claire Foy bir anda zayıflamaya başladı! Sebebi korkuttu: Kafeini bıraktı

Ünlü oyuncu Claire Foy, yıllarca süren kilo kaybının ardından vücudunda parazit olduğunu öğrendiğini açıkladı. Fas’ta kaptığı parazit nedeniyle kafeini bırakan oyuncu, sağlık sürecini ilk kez anlattı.

Claire Foy bir anda zayıflamaya başladı! Sebebi korkuttu: Kafeini bıraktı

The Crown dizisiyle dünya çapında tanınan İngiliz oyuncu Claire Foy, katıldığı bir podcast programında sağlık durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 41 yaşındaki oyuncu, vücudunda yaklaşık beş yıl boyunca bir parazit taşıdığını öğrendikten sonra hayatında radikal değişiklikler yaptığını söyledi.

Foy, sürekli kilo vermesi üzerine bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ettiğini belirterek doktora başvurduğunu ve yapılan kontrollerde vücudunda parazit tespit edildiğini anlattı.

Claire Foy, paraziti Fas seyahati sırasında kaptığını söyledi. Doktorunun kendisine parazitin çift hâlinde hareket ettiğini aktardığını belirten oyuncu, durumu “son derece rahatsız edici” sözleriyle tanımladı.

Claire Foy bir anda zayıflamaya başladı! Sebebi korkuttu: Kafeini bıraktı 1

KAFEİNİ HAYATINDAN ÇIKARDI

Bu süreçte ağır antibiyotik kullanmak istemediğini ifade eden Foy, özel bir diyet uyguladığını ve bu nedenle kafeini tamamen hayatından çıkarmak zorunda kaldığını açıkladı.

Claire Foy bir anda zayıflamaya başladı! Sebebi korkuttu: Kafeini bıraktı 2

Claire Foy, yalnızca kafeini değil; aynı zamanda gluten ve şekeri de büyük ölçüde tüketmediğini söyledi. Bunun sebebinin, kendisinde iltihaplanmaya yol açan bir otoimmün hastalık olduğunu belirten oyuncu, bu besinlerin vücudunu olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Ünlü oyuncu, zaman zaman dışarıda yemek yerken esneklik gösterdiğini ancak genel olarak bu diyete sadık kaldığını ifade etti.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Bana hanım deme" uyarısı şaşırttı! O anlar viral oldu"Bana hanım deme" uyarısı şaşırttı! O anlar viral oldu
Fenomen isimlere yeni gözaltı! Fenomen isimlere yeni gözaltı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
parazit kafein
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

Melih Gökçek'e kötü haber! Danıştay, İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı

Melih Gökçek'e kötü haber! Danıştay, İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.