Claire Foy bir anda zayıflamaya başladı! Sebebi korkuttu: Kafeini bıraktı

The Crown dizisiyle dünya çapında tanınan İngiliz oyuncu Claire Foy, katıldığı bir podcast programında sağlık durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 41 yaşındaki oyuncu, vücudunda yaklaşık beş yıl boyunca bir parazit taşıdığını öğrendikten sonra hayatında radikal değişiklikler yaptığını söyledi.

Foy, sürekli kilo vermesi üzerine bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ettiğini belirterek doktora başvurduğunu ve yapılan kontrollerde vücudunda parazit tespit edildiğini anlattı.

Claire Foy, paraziti Fas seyahati sırasında kaptığını söyledi. Doktorunun kendisine parazitin çift hâlinde hareket ettiğini aktardığını belirten oyuncu, durumu “son derece rahatsız edici” sözleriyle tanımladı.

KAFEİNİ HAYATINDAN ÇIKARDI

Bu süreçte ağır antibiyotik kullanmak istemediğini ifade eden Foy, özel bir diyet uyguladığını ve bu nedenle kafeini tamamen hayatından çıkarmak zorunda kaldığını açıkladı.

Claire Foy, yalnızca kafeini değil; aynı zamanda gluten ve şekeri de büyük ölçüde tüketmediğini söyledi. Bunun sebebinin, kendisinde iltihaplanmaya yol açan bir otoimmün hastalık olduğunu belirten oyuncu, bu besinlerin vücudunu olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Ünlü oyuncu, zaman zaman dışarıda yemek yerken esneklik gösterdiğini ancak genel olarak bu diyete sadık kaldığını ifade etti.