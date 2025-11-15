MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Çiçekçi çocuğa çarpıp kaçtığı söylenmişti! Sahipsizler'in Melis'i Mina Derman'dan açıklama gecikmedi

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier

Genç oyuncu Mina Derman, İstanbul'da yaşadığı olaylı gece ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Derman, bir çocuğa çarpıp kaçtı iddiası sonrası hemen açıklama yaptı.

Genç oyuncular arasında yıldızı hızla parlayan Mina Derman, 'Sahipsizler' dizisinde 'Melis' karakterine hayat veriyor.

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Derman, dün akşam Bebek'te yaşadığı talihsiz bir olayla sosyal medyada gündem oldu.

Çiçekçi çocuğa çarpıp kaçtığı söylenmişti! Sahipsizler in Melis i Mina Derman dan açıklama gecikmedi 1

Bir çocuğu ezip kaçtığı iddia edilen 23 yaşındaki Derman, gelen tepkiler sonrasında açıklama yaptı.

Çiçekçi çocuğa çarpıp kaçtığı söylenmişti! Sahipsizler in Melis i Mina Derman dan açıklama gecikmedi 2

PANİK YAPIP HIZLA UZAKLAŞTI

'2. Sayfa'da yer alan habere göre, arkadaşıyla Bebek'te araç içerisinde olan Mina Derman, çiçekçi bir çocuğa çarptı. Karşısında bir anda muhabirleri gören Derman panik yapıp uzaklaştı. Hızla olay yerinden kaçan Derman, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından sonra gündem oldu.

Çiçekçi çocuğa çarpıp kaçtığı söylenmişti! Sahipsizler in Melis i Mina Derman dan açıklama gecikmedi 3

TEPKİLER SONRASI AÇIKLAMA

Tepkiler sonrasında genç oyuncudan açıklama geldi. Açıklamayı yazılı bir şekilde sosyal medya hesabından paylaşan Derman şu ifadelere yer verdi:

"Hakkımda çıkan haberlere istinaden bir açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Herhangi bir çarpma, kaçma gibi bir olay yaşanmadı ve bunu, o an yanımızda olan bütün muhabir arkadaşlarımız da gördü. Aksine, bahsedilen çocuk arabanın peşinden koşarken, önüme aniden kesilince arabaya çarptı. Dönüp baktığımda çoktan ayaklanmış koşuyordu."

Çiçekçi çocuğa çarpıp kaçtığı söylenmişti! Sahipsizler in Melis i Mina Derman dan açıklama gecikmedi 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kriz patlak verdi! Ayrılanların ilk hamlesi aynı olduKriz patlak verdi! Ayrılanların ilk hamlesi aynı oldu
Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.