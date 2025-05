Çiğdem Batur Kurtlar Vadisi Pusu'daki o sahneyi anlattı! "Polat Leyla'yı kollarından tutar ve..."

‘Kurtlar Vadisi’ dizisinin ‘Savcı Leyla’sı Çiğdem Batur, Ferit Ömeroğlu’nun hazırlayıp sunduğu Olduğu Gibi prgoramına konuk oldu. Burada Savcı Leyla karakterine dair de konuşan başarılı oyuncu sözleriyle dikkat çekti.

Çiğdem Batur yıllar geçmesine rağmen hâlâ seyirciden yorumlar aldığını da söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kurtlar Vadisi'ne ilk başlayacağım zaman daha ilk görüşmeleri yapacağım yaptığımız zamanlarda beni uyarmışlardı; bak Kurtlar Vadisi'ne giriyorsun bu öyle diğer diziler gibi değil bunun popülaritesi çok daha başka. Belki insanlar seni hiç sevmeyecekler belki çok sevecekler ama her an her tepkiye hazır ol demişlerdi. Ben o kadar da umursamamıştım açıkçası... Kurtlar Vadisi'nin gerçekten ben girdikten sonraki ikinci bölümünden sonra o kadar büyük bir kitle tarafından tanınmaya başladım ki ya bu benim için 'Yok artık bu kadar da olmaz.' İlk başlarda sevmiyorlardı beni."

"GÜLMEMEK İÇİN KASIYORUM"

Savcı Leyla rolüyle tanınan diziye dair şunları söyledi:

"165 bölüm çektik de şöyle bir anı var; aslında bunu da hiçbir yerde anlatmadım biliyor musun? Girdiğimin 10. bölümü filandır. Ersoy UluBey'in hücrelerinden birine baskın yapıyoruz. İşte Polat ve ekibi baskın yapıyorlar. Ben de oraya gidiyorum

ben de onları basıyorum, yanlış hatırlamıyorsam böyle bir şey çekiyoruz. Finalinde de Polat bana çok sinirleniyor Leyla'ya çok sinirleniyor ve finalde şöyle bir şey yazıyor; İşte Polat Leyla'yı kollarından tutar ve sinirli bir şekilde yukarı kaldırır. Bu sahneyi nasıl çekeceğiz zor. Beni şarlonun taburesine oturttular. Kumandayla yukarı aşağı inebiliyor, Necati geldi beni kollarımdan tuttu kaldırırken kaldırdılar. Gülmemek için kasıyorum."