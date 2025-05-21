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Cihat Süvarioğlu, Gönül Dağı dizisine veda ediyor! Seyirciden yorum yağdı: Final yapsaydı bari

Beş sezondur Gönül Dağı dizisinde başrolde yer alan oyuncu Cihat Süvarioğlu, sezon sonunda projeye veda ediyor. Başarılı oyuncu, yaz aylarında bağımsız bir sinema filminde başrol oynamaya hazırlanıyor. Seyirci ise bu ayrılıktan pek de memnun değil.

Cihat Süvarioğlu, Gönül Dağı dizisine veda ediyor! Seyirciden yorum yağdı: Final yapsaydı bari
Kubra Akalın

TRT 1’in cumartesi akşamlarına damga vuran sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezona önemli bir değişiklikle giriyor. Beş sezondur dizide başrol oynayan başarılı oyuncu Cihat Süvarioğlu, sezon sonunda projeye veda ediyor.

Gönül Dağı’nın Eskişehir’de çekilen hikayesine hayat veren Süvarioğlu, Berk Atan ve Semih Ertürk ile birlikte izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Oyuncunun dizideki sahnelerinin çekimi bu hafta tamamlanıyor.

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SEYİRCİ MUTSUZ OLDU

Sosyal medyada bu ayrılığa dair pek çok yorum yapıldı. Gönül Dağı dizisinde yaşanan ayrılıkların ardından seyirciler "Ramazanla birlikte dizinin neşesi de gider", "Dizi çok kan kaybetti", "Bu dizi yeni sezonu çıkaramaz", "Dilek öldüğünde dizinin tadı gitmişti Ramazan gidince tuzu da gider", "Keşke final olsaydı" yorumlarında bulundu.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cihat Süvarioğlu’nun yaz aylarında ise yeni bir projeyle hayranlarının karşısına çıkacak. Genç oyuncu, bağımsız bir sinema filminde başrol oynayarak kariyerine farklı bir yön vermeye hazırlanıyor.

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gönül dağı
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