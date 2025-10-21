MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Çılgın Bediş'in Necmi Dede'si Selahattin Taşdöğen 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor! Evi sosyal medyada gündem oldu

2000'li yılların başında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen Çılgın Bediş dizisinde hayat verdiği 'Necmi Dede' karakteriyle hafızalara kazınan Selahattin Taşdöğen bir süredir gözlerden uzak yaşıyor. Şimdilerde evinin kapılarını açan ünlü isim 3+1 eviyle sosyal medyada gündem oldu.

Çılgın Bediş'in Necmi Dede'si Selahattin Taşdöğen 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor! Evi sosyal medyada gündem oldu
Öznur Yaslı İkier

Yonca Evcimik, Cenk Torun ve Çiçek Dilligil gibi isimlerin yer aldığı Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı 'Necmi Dede' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Selahattin Taşdöğen şimdi de mütevazı yaşamıyla adından söz ettirdi.

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan usta oyuncu 3 oda 1 salondan oluşan evinin kapılarını 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına açtı.

Çılgın Bediş in Necmi Dede si Selahattin Taşdöğen 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor! Evi sosyal medyada gündem oldu 1

Konforlu bir yaşam olarak tasarlanan salonda siyah ve krem rengi hakim.

Çılgın Bediş in Necmi Dede si Selahattin Taşdöğen 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor! Evi sosyal medyada gündem oldu 2

6 kişilik yemek masası, siyah büyük bir orta sehpa, berjerler ve krem rengi üçlü kanepe salonun göze çarpan parçaları.

Çılgın Bediş in Necmi Dede si Selahattin Taşdöğen 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor! Evi sosyal medyada gündem oldu 3

Bu sıcacık ortamı, dekoratif ürünler, süslü objeler ve tabii ki ödüller tamamlamış. Sade duvarları ise iki adet kelebek tablosu süslemiş.

Çılgın Bediş in Necmi Dede si Selahattin Taşdöğen 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor! Evi sosyal medyada gündem oldu 4

Tiyatro ve dizi setlerinden kalan zamanı evinde geçirmeyi tercih eden oyuncunun yatak odasında da sadelik ön planda.

Çılgın Bediş in Necmi Dede si Selahattin Taşdöğen 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor! Evi sosyal medyada gündem oldu 5

Çift kişilik yatağın yanında birinin üzerinde ödül, diğerinin üzerinde ise usta oyuncunun teşbihlerinin bulunduğu iki komodin yer alıyor.

Evde bir de gelen misafirlerin kullanımına açık yatak odası mevcut. Selahattin Taşdöğen'in yıllar içinde aldığı ödülleri bu odada da rastlamak mümkün.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Estetiği fazla kaçırdı! Son görüntüsü gündem olduEstetiği fazla kaçırdı! Son görüntüsü gündem oldu
Yeni sezon bir türlü başlamadı! Fenomen dizi için karar verildiYeni sezon bir türlü başlamadı! Fenomen dizi için karar verildi

Anahtar Kelimeler:
Selahattin Taşdöğen çılgın bediş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var'

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.