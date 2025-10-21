Çılgın Bediş'in Necmi Dede'si Selahattin Taşdöğen 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor! Evi sosyal medyada gündem oldu

Yonca Evcimik, Cenk Torun ve Çiçek Dilligil gibi isimlerin yer aldığı Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı 'Necmi Dede' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Selahattin Taşdöğen şimdi de mütevazı yaşamıyla adından söz ettirdi.

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan usta oyuncu 3 oda 1 salondan oluşan evinin kapılarını 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına açtı.

Konforlu bir yaşam olarak tasarlanan salonda siyah ve krem rengi hakim.

6 kişilik yemek masası, siyah büyük bir orta sehpa, berjerler ve krem rengi üçlü kanepe salonun göze çarpan parçaları.

Bu sıcacık ortamı, dekoratif ürünler, süslü objeler ve tabii ki ödüller tamamlamış. Sade duvarları ise iki adet kelebek tablosu süslemiş.

Tiyatro ve dizi setlerinden kalan zamanı evinde geçirmeyi tercih eden oyuncunun yatak odasında da sadelik ön planda.

Çift kişilik yatağın yanında birinin üzerinde ödül, diğerinin üzerinde ise usta oyuncunun teşbihlerinin bulunduğu iki komodin yer alıyor.

Evde bir de gelen misafirlerin kullanımına açık yatak odası mevcut. Selahattin Taşdöğen'in yıllar içinde aldığı ödülleri bu odada da rastlamak mümkün.