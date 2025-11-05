Cinsiyet değiştirdi, babasıyla iletişimi kesti! Elon Musk'ın kızı pozlarıyla gündemde

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın çocukları merak ediliyor. Elon Musk'ın konuşulan çocuklarından biri de cinsiyet değiştiren Vivian Jenna Wilson.

Transseksüel Vivian Jenna Wilson uzun süredir babasıyla görüşmüyor. Elon Musk'ın transseksüel kızı Vivian Jenna Wilson babasının desteğini almadan modellik kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.

Podyumun aranan isimleri arasında yer almaya başlayan Vivian sosyal medya pozlarıyla da beğeni topluyor.

BABASI DESTEK OLMUYOR

2022’de cinsiyet geçişi sonrası babasıyla bağlarını koparan Vivian, sık sık Elon Musk ile arasındaki soğuklukla gündeme geliyor.



Dünyanın en zengin insanlarından birinin kızı olmasına rağmen Los Angeles’ta oda arkadaşlarıyla yaşadığını söyleyen Vivian, babasının desteği olmadan kendi yolunu çizdiğini de vurgulamıştı.