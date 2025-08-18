MAGAZİN

Cinsiyet değiştiren oyuncuya "Çukur dizisinde çok yakışıklı adamdın" yazılınca...

“Çukur” dizisinde Timsah Celil karakteriyle tanınan Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirme sürecinin ardından artık Meli Bendeli adıyla hayatına devam ediyor. Sosyal medyada son halini paylaşan Meli Bendeli, gelen bir yoruma sessiz kalmadı.

MYNET DETAY- Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirdiğini açıklamıştı. Adını değiştiren başarılı oyuncu artık Meli Bendeli olarak hayatına devam ediyor.

Estetik operasyonlarla büyük bir değişim geçiren Bendeli, oyunculuk yapamadığı için, katıldığı bir gecede seks işçisi olduğunu açıklamıştı.

"MESLEĞİM ELİMDEN ALINDI" DEMİŞTİ

Meli Bendeli açıklamasında "Keşke kadın olmak istediğim için mesleğim elimden alınmasaydı, keşke mesleğim elimden alındığı için seks işçiliği yapmak zorunda kalmasaydım da annem bana küsmeseydi. Keşke her şey bu kadar zor olmasaydı" demişti.

Sosyal medyada son halini paylaşan Meli Bendeli zaman zaman hayatına dair paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Değişimiyle dikkat çeken oyuncuya bir kişi "Kendine niye böyle yaptın ÇUKUR dizisinde çok yakışıklı adamdın" yazdı. Bu kişiye Bendeli takipçileri "Seni neden ilgilendiriyor" tepkisi gösterirken oyuncu da sessiz kalmadı.

Bendeli bu kişiye yanıt vererek "İşine yaramazdı ablacım sal beni beni beni" dedi.

