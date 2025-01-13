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  4. Cinsiyet değiştiren yarışmacıyla birlikte olmuştu... Sevda Demirel "Hep oradan soruyorlar" diyerek cinsel hayat açıklaması yaptı

Cinsiyet değiştiren yarışmacıyla birlikte olmuştu... Sevda Demirel "Hep oradan soruyorlar" diyerek cinsel hayat açıklaması yaptı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.01.2025 10:37
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Sevda Demirel bir dönem yarışma programına katılan ve ardından cinsiyet değiştirerek adını Doruk Doğrusöz ile aşk yaşamıştı. Sevda Demirel katıldığı programda eski sevgilisine dair sorulan cinsellik sorularına noktayı koydu.

Cinsiyet değiştiren yarışmacıyla birlikte olmuştu... Sevda Demirel "Hep oradan soruyorlar" diyerek cinsel hayat açıklaması yaptı

Hande Ataizi'ne attığı tokatla hafızalara kazınan Sevda Demirel zaman zaman açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Bir dönem İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran ve cinsiyet değiştiren Doruk Doğrusöz ile aşk yaşayan Demirel bu konuda yeni açıklamalarda bulundu.

Sevda Demirel o dönem "Erkeklik vasıfları sadece cinsellikle gösterilen bir şey değil. Cinsellik hiç umurumda değil öyle olsa 5 sene yalnız kalmazdım. Doruk'ta gerçek sevgiyi buldum ve cinsellik gerçekten umurumda olmadı "demişti.

Cinsiyet değiştiren eski sevgiliyle ilgili bomba cinsellik itirafı! Cinsiyet değiştiren eski sevgiliyle ilgili bomba cinsellik itirafı!

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"BİZ BİR HAYAT PAYLAŞIYORDUK"

Pınar Kerimoğlu’nun konuğu olan Sevda Demirel Doruk Doğrusöz ile ilgili şunları söyledi:

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“Doruk sadece ruhuyla bedenini birleştirdi. Ben heteroseksüelim ama Doruk ile olmak bunu değiştirmiyor. Doruk'u hiçbir zaman kadın olarak görmedim. Uyurken sayıkladığı kavga ettiği adamlar filan. Doruk çoğu erkekten daha erkekti."

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Sevda Demirel sürekli kendisine sorulan sorulara da değinerek "Cinsel ağırlıklı bir hayat yaşamıyorduk hayatlarımızı birleştirmiştik. Bir bir hayat paylaşıyorduk. Türkiye'de her şey odak noktası cinsellik. Hep oradan soruyorlar çok cahilce" dedi.

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