Cinsiyet değiştiren yarışmacıyla birlikte olmuştu... Sevda Demirel "Hep oradan soruyorlar" diyerek cinsel hayat açıklaması yaptı

Hande Ataizi'ne attığı tokatla hafızalara kazınan Sevda Demirel zaman zaman açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Bir dönem İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran ve cinsiyet değiştiren Doruk Doğrusöz ile aşk yaşayan Demirel bu konuda yeni açıklamalarda bulundu.

Sevda Demirel o dönem "Erkeklik vasıfları sadece cinsellikle gösterilen bir şey değil. Cinsellik hiç umurumda değil öyle olsa 5 sene yalnız kalmazdım. Doruk'ta gerçek sevgiyi buldum ve cinsellik gerçekten umurumda olmadı "demişti.

"BİZ BİR HAYAT PAYLAŞIYORDUK"

Pınar Kerimoğlu’nun konuğu olan Sevda Demirel Doruk Doğrusöz ile ilgili şunları söyledi:

“Doruk sadece ruhuyla bedenini birleştirdi. Ben heteroseksüelim ama Doruk ile olmak bunu değiştirmiyor. Doruk'u hiçbir zaman kadın olarak görmedim. Uyurken sayıkladığı kavga ettiği adamlar filan. Doruk çoğu erkekten daha erkekti."



Sevda Demirel sürekli kendisine sorulan sorulara da değinerek "Cinsel ağırlıklı bir hayat yaşamıyorduk hayatlarımızı birleştirmiştik. Bir bir hayat paylaşıyorduk. Türkiye'de her şey odak noktası cinsellik. Hep oradan soruyorlar çok cahilce" dedi.