Cinsiyet değiştiren yarışmacıyla birlikte olmuştu! Sevda Demirel özel hayatını açık açık anlattı! ''Üç yıldır bir erkekle...''

Hande Ataizi'ne attığı tokatla hafızalara kazınan Sevda Demirel zaman zaman açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Bir dönem İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran ve cinsiyet değiştiren Doruk Doğrusöz ile aşk yaşayan Demirel şimdi de özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla şaşırttı.

''ÜÇ YILDIR YALNIZIM''

Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü isim hayatında kimse olmadığını ve evlilik düşünmediğini söyledi. Demirel; 'Üç yıldır yalnızım. Üç yıldır bir erkekle bile yemeğe çıkmadım' ifadelerini kullandı.

Evlilik düşünmediğini vurgulayan Demirel, "Evlilikler hızlı sona eriyor. O kadar masraf ve ailelerin umudu... Beraber yaşayıp mutlu olsunlar. Mutlu olan evli bir çift görmedim" dedi.

Ünlü isim, "Hemcinsleriniz tarafından kıskanılıyor musunuz?" sorusuna ise, "Onlarında canı sağ olsun. Onlar da benim yaşıma geldiğimde benim gibi olsunlar. Az yiyip olsunlar. Çok yiyip bana beddua ederlerse olmaz. Her kadının güzel olma hakkı var. Kıskançlık şeytani dürtüdür. Hayatımda hiçbir kadını kıskanmadım. Türk kadını olağanüstü genetik ama biraz fazla kıskanç" diye konuştu.