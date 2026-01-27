MAGAZİN

Cinsiyet değiştirmişti! Mika Raun 'kanamam var' deyip jinekoloğa koştu

Yaklaşık 2 yıl önce cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni Mika Raun, karın ağrısı ve kanama sebebiyle zorlandığını söyleyerek ağladığı anları paylaştı. Mika Raun kadın doğum uzmanına gitti.

Yaptırdığı estetiklerden sonra yurt dışında cinsiyet değiştirme operasyonunu da yaptıran sosyal medya fenomeni Mika Raun son günlerde sağlık sorunları yaşadığını anlattı.

Ağrısı ve kanamasını olduğunu söyleyen Mika Raun çektiği videoda ağladı. Bir kadın doğum uzmanına gideceğini söyleyen Mika Raun, daha önce hiç böyle bir şey yaşamadığını söyledi. Soluğu hastanede alan fenomen, jinekoloğun kendisini aletlerle kontrol ettiğini söyledi.

Cinsiyet değiştirmişti! Mika Raun kanamam var deyip jinekoloğa koştu 1

Mika Raun "Çok şükür sorun yok enfeksiyonmuş. 2-3 gün ilaç kullanacağım ve sonra kontrole gideceğim ama aklım çıktı. Kadın doğum uzmanım bunun normal olduğunu belli bir süre sonra geçeceğini söyledi. 'Korkma kızım' dedi. Rahatladım" ifadelerini kullandı.
Cinsiyet değiştirmişti! Mika Raun kanamam var deyip jinekoloğa koştu 2

