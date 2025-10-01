Cinsiyet değiştirmişti! Mika Raun "Keşke bir günlüğüne erkek olsaydım" deyince...

Sosyal medya paylaşımları sebebiyle sık sık gündem olan Mika Raun, bir süre önce Tayland'a gitmiş kısa bir aranın ardından da cinsiyet geçiş sürecini tamamladığını duyurmuştu.

Yaptırdığı estetiklerle de bambaşka bir görünüme kavuşan Mika Raun her paylaşımıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde değişimiyle ilgili "Doktorlar benim kafamı kırdıklarında, çenemi törpüleyip küçülttüklerinde, çenem daha sağlıklı olsun yerine otursun diye vidalar taktılar. 4 tane vidam var şu an yüzümde" demişti.

Her açıklamasıyla takipçilerini şaşırtmayı başaran ve geçmişte erkek olan Mika Raun bu sefer de paylaşımında şunları söyledi:

"Keşke bir günlüğüne erkek olsaydım, erkek gibi yaşamak nasıl bir his çok merak ediyorum. Hiç bilmiyorum erkeğin sakalı nerede olur?"

Mika Raun'un bu sözlerine "Geçmişini ne çabuk unuttun", "Ne gereksiz bir açıklama", "Reklam olmak için boş konuşuyor", "Hafızamı sildirdim deyince doğru söylüyormuş" yorumları geldi.