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''Çıplaklık yasaktır'' denmişti! Halle Berry Cannes'da kural tanımadı

Bu yıl 13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda giyilen kıyafetlere bazı kısıtlamalar getirildi. Etkinliğin resmi web sitesinde yapılan duyuruda 'çıplaklık yasaktır' ifadeleri kullanıldı. Festivalin açılışında giyeceği elbiseyi değiştiren, Halle Berry, dünkü galada ise kuralı tanımadı.

''Çıplaklık yasaktır'' denmişti! Halle Berry Cannes'da kural tanımadı
Öznur Yaslı İkier
  1. Cannes Film Festivali başladı. Altın Palmiye ödülünün verileceği festivalde birbirinden ünlü isimler kırmızı halıda şıklık yarışına girdi.

Festival yönetimi, bu yıl ünlü isimlerin kırmızı halı stili hakkında bazı kararlar aldı ve resmi açıklamalarında 'çıplaklık yasaktır' ifadelerini kullandı.

KURAL TANIMADI

Halle Berry, dün akşam heyecanla beklenen 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma' filminin gösterimi öncesinde kırmızı halıda hacimli bir elbiseyle boy göstererek Cannes Film Festivali'nin yeni kıyafet yönetmeliğini hiçe saydı.

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58 yaşındaki ABD'li oyuncu, festival yetkililerinin bu yıl uygulamaya başladığı; cüretkâr ve hacimli elbise yasağı nedeniyle açılış törenindeki elbisesini son anda değiştirmek zorunda kalmasının ardından 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma'nın galasında siyah- pembe elbisesiyle boy gösterdi.

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Berry, yere kadar uzanan elbisesinde dar siyah bir büstiyer, hacimli pembe bir etek ve siyah hacimli bir kuyrukla festivalin tartışmalı yeni kurallarını çiğnemiş gibi görünüyor.

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ELBİSESİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Halle Berry, Cannes Film Festivali'nin açılışında ise elbisesini son anda değiştirmiş, siyah-beyaz çizgili elbiseyle katılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Halle Berry Cannes Film Festivali cannes
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