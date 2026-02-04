Kıskanmak yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Kıskanmak 21. son bölüm özeti

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir ve İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kıskanmak dizisi 21. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde yine heyecanlı anlar yaşandı. Peki, Kıskanmak yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

KISKANMAK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği dizi salı akşamlarına damga vuruyor. Dizinin 22. yeni bölümü 10 Şubat 2026 tarihinde ekrana gelecek.

KISKANMAK 21. BÖLÜM ÖZETİ:

Mediha, Mükerrem’in başına gelenlerden kendini sıyırmak için Nalan’a tuzak kurar. Nüzhet, Nur ve Nalan köşke geri döner. Nüzhet, ‘Şevket’ ailesini yok etmek için yeni bir plan yapar.

Mediha, Seniha’nın canını yakmak için Yasemin’i kullanır. Şükran'ın bebeğinin Cemil’den olmadığından şüphelenen Türkan, Kudret'i köşke davet eder. Seniha, Halit ve Mediha’yı birbirine düşürecek yeni bir entrika kurar.