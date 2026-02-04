MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kıskanmak yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Kıskanmak 21. son bölüm özeti

Kıskanmak dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Dün akşam 21. bölümü yayınlanan dizi izleyenlerine yine keyifli anlar yaşattı. Usta yazar Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı eserinden uyarlanan Kıskanmak, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. İşte Kıskanmak 21. bölüm özeti...

Kıskanmak yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Kıskanmak 21. son bölüm özeti
Öznur Yaslı İkier

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir ve İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kıskanmak dizisi 21. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde yine heyecanlı anlar yaşandı. Peki, Kıskanmak yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

KISKANMAK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği dizi salı akşamlarına damga vuruyor. Dizinin 22. yeni bölümü 10 Şubat 2026 tarihinde ekrana gelecek.

Kıskanmak yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Kıskanmak 21. son bölüm özeti 1

KISKANMAK 21. BÖLÜM ÖZETİ:

Mediha, Mükerrem’in başına gelenlerden kendini sıyırmak için Nalan’a tuzak kurar. Nüzhet, Nur ve Nalan köşke geri döner. Nüzhet, ‘Şevket’ ailesini yok etmek için yeni bir plan yapar.

Kıskanmak yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Kıskanmak 21. son bölüm özeti 2

Mediha, Seniha’nın canını yakmak için Yasemin’i kullanır. Şükran'ın bebeğinin Cemil’den olmadığından şüphelenen Türkan, Kudret'i köşke davet eder. Seniha, Halit ve Mediha’yı birbirine düşürecek yeni bir entrika kurar.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen isimlere yeni gözaltı! Fenomen isimlere yeni gözaltı!
Son haliyle gündem oldu! Kimse tanıyamıyorSon haliyle gündem oldu! Kimse tanıyamıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kıskanmak dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

Melih Gökçek'e kötü haber! Danıştay, İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı

Melih Gökçek'e kötü haber! Danıştay, İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı

Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga'ya formayı giydirdi

Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga'ya formayı giydirdi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.