MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

ClubHouse Bebek'e polis baskını! Gözaltına alınan Menderes Utku Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ

İstanbul'un ünlü mekanlarından ClubHouse Bebek'e uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında dün operasyon düzenlendi. 100'ün üzerinde polisle yapılan baskın sonucunda ClubHouse Bebek'in sahibi Menderes Utku gözaltına alındı. Gözaltına alınan Utku'nun Yeşilçam'ın çocuk yıldızı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu ve fuhuş' soruşturması kapsamında "ClubHouse Bebek" isimli ünlü baskın düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen baskında K-9 köpekleriyle arama yapıldı. Operasyona 100 polis katıldı.

MEKANA GİRİŞLER YASAKLANDI

Operasyon sırasında işletmeye girişler durdurulurken, çıkış yapan kişilere üst araması ve GBT kontrolü uygulandı.

ClubHouse Bebek e polis baskını! Gözaltına alınan Menderes Utku Yeşilçam ın çocuk yıldızı çıktı 1

MENDERES UTKU GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, arama işlemlerinin ardından iş yerinden ayrıldı. Yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmazken, eğlence mekanının işletmecisi Menderes Utku gözaltına alındı.

ClubHouse Bebek e polis baskını! Gözaltına alınan Menderes Utku Yeşilçam ın çocuk yıldızı çıktı 2

ÜNLÜ OYUNCU ÇIKTI

Haber Global'de yer alan habere göre gözaltına alınan Menderes Utku'nun, Yeşilçam'ın çocuk oyuncularından biri olduğu ortaya çıktı.

ClubHouse Bebek e polis baskını! Gözaltına alınan Menderes Utku Yeşilçam ın çocuk yıldızı çıktı 3

Utku, 1970’li yıllarda "Afacan" serisiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmış, çocuk yaşta elde ettiği başarılarla dikkat çekmişti.

ClubHouse Bebek e polis baskını! Gözaltına alınan Menderes Utku Yeşilçam ın çocuk yıldızı çıktı 4

Yapımcı, yönetmen ve senarist Ümit Utku'nun torunu olan Menderes Utku, 1972 yılında Afacan Küçük Serseri ile 8. Altın Portakal Film Festivali'nde, 1973 yılında Afacan Harika Çocuk ile 10. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi çocuk oyuncu seçildi.

ClubHouse Bebek e polis baskını! Gözaltına alınan Menderes Utku Yeşilçam ın çocuk yıldızı çıktı 5

Aynı zamanda iş insanı olan Menderes Utku, 2020 yılında kahve markası Kronotrop Coffee'yi satın aldı. 2022 yılında Lübnanlı sevgilisi Sura Zaatari ile evlenen Utku baba oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ClubHouse Bebek'e 100 polisle narkotik operasyonu! ClubHouse Bebek'e 100 polisle narkotik operasyonu!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni bölümde 'tokat' bombası! Ortalık karışıyorYeni bölümde 'tokat' bombası! Ortalık karışıyor
Herkesin önünde soyunmuştu! İtiraflar peş peşe geldiHerkesin önünde soyunmuştu! İtiraflar peş peşe geldi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul uyuşturucu operasyonu yeşilçam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Galatasaray'dan peş peşe transfer duyuruları! Önce Armando Güner sonra Boey...

Galatasaray'dan peş peşe transfer duyuruları! Önce Armando Güner sonra Boey...

Yüzündeki değişim dikkat çekti! Son haline yorum yağdı

Yüzündeki değişim dikkat çekti! Son haline yorum yağdı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

"Saatli bombadır" diyerek uyardı! Mert Başaran'dan ezber bozan sözler

"Saatli bombadır" diyerek uyardı! Mert Başaran'dan ezber bozan sözler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.