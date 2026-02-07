ClubHouse Bebek'e polis baskını! Gözaltına alınan Menderes Utku Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu ve fuhuş' soruşturması kapsamında "ClubHouse Bebek" isimli ünlü baskın düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen baskında K-9 köpekleriyle arama yapıldı. Operasyona 100 polis katıldı.

MEKANA GİRİŞLER YASAKLANDI

Operasyon sırasında işletmeye girişler durdurulurken, çıkış yapan kişilere üst araması ve GBT kontrolü uygulandı.

MENDERES UTKU GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, arama işlemlerinin ardından iş yerinden ayrıldı. Yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmazken, eğlence mekanının işletmecisi Menderes Utku gözaltına alındı.

ÜNLÜ OYUNCU ÇIKTI

Haber Global'de yer alan habere göre gözaltına alınan Menderes Utku'nun, Yeşilçam'ın çocuk oyuncularından biri olduğu ortaya çıktı.

Utku, 1970’li yıllarda "Afacan" serisiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmış, çocuk yaşta elde ettiği başarılarla dikkat çekmişti.

Yapımcı, yönetmen ve senarist Ümit Utku'nun torunu olan Menderes Utku, 1972 yılında Afacan Küçük Serseri ile 8. Altın Portakal Film Festivali'nde, 1973 yılında Afacan Harika Çocuk ile 10. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi çocuk oyuncu seçildi.

Aynı zamanda iş insanı olan Menderes Utku, 2020 yılında kahve markası Kronotrop Coffee'yi satın aldı. 2022 yılında Lübnanlı sevgilisi Sura Zaatari ile evlenen Utku baba oldu.