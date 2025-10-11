MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Çocuktan Al Haberi'nin minik Aras'ı büyüdü kocaman oldu! Aras Özadalı'yı görenler inanamıyor

Bir dönemin en sevilen ve en çok izlenen televizyon programlarından biri olan Çocuktan Al Haberi, minik yıldızlarıyla ekranlara neşe katmıştı. Çitos Efe, Poyraz Fidan ve Ebrar Demirbilek gibi isimlerin parladığı bu programda hafızalara kazınan isimlerden biri de Aras Özadalı'ydı. Minik Aras şimdi büyüdü ve kocaman oldu. Aras Özadalı'nın son hali kısa sürede gündem oldu.

Çocuktan Al Haberi'nin minik Aras'ı büyüdü kocaman oldu! Aras Özadalı'yı görenler inanamıyor
Öznur Yaslı İkier

Bir döneme damgasını vuran "Çocuktan Al Haberi" programında sevimliliği ve tatlı gülüşüyle izleyenlerin gönlünü kazanan minik Aras Özadalı, aradan geçen yılların ardından yeniden gündemde.

Çocuktan Al Haberi nin minik Aras ı büyüdü kocaman oldu! Aras Özadalı yı görenler inanamıyor 1

Küçük yaşta ekran karşısına geçen ve neşeli tavırlarıyla hafızalara kazınan Aras'ın son hali kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Çocuktan Al Haberi nin minik Aras ı büyüdü kocaman oldu! Aras Özadalı yı görenler inanamıyor 2

Minik Aras günler önce 8'nci yaş gününü kutladı. Ailesi ve arkadaşlarıyla kutlama yapan Aras Özadalı'ya, 'Çok büyüdün', 'Bal çocuk', 'Maşallah çok tatlı', 'Çok şekersin bal yanak', 'Ne kadarda büyüdün' gibi yorumlar yapıldı.

Çocuktan Al Haberi nin minik Aras ı büyüdü kocaman oldu! Aras Özadalı yı görenler inanamıyor 3

Instagram ve YouTube sayfası bulunan minik Aras kısa kısa videolar yayınlamaya devam ediyor.

Çocuktan Al Haberi nin minik Aras ı büyüdü kocaman oldu! Aras Özadalı yı görenler inanamıyor 4

Aras Özadalı babasının çekimleri sayesinde Instagram'da fenomen bebeklerden biri haline geldi.

Çocuktan Al Haberi nin minik Aras ı büyüdü kocaman oldu! Aras Özadalı yı görenler inanamıyor 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son pozlarıyla beğeni topladı! 'Su gibi' Son pozlarıyla beğeni topladı! 'Su gibi'
Aşka geldi! Oyuncu sevgilisini öpmeye doyamadı Aşka geldi! Oyuncu sevgilisini öpmeye doyamadı

Anahtar Kelimeler:
çocuktan al haberi Aras Özadalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.