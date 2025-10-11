Çocuktan Al Haberi'nin minik Aras'ı büyüdü kocaman oldu! Aras Özadalı'yı görenler inanamıyor

Bir döneme damgasını vuran "Çocuktan Al Haberi" programında sevimliliği ve tatlı gülüşüyle izleyenlerin gönlünü kazanan minik Aras Özadalı, aradan geçen yılların ardından yeniden gündemde.

Küçük yaşta ekran karşısına geçen ve neşeli tavırlarıyla hafızalara kazınan Aras'ın son hali kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Minik Aras günler önce 8'nci yaş gününü kutladı. Ailesi ve arkadaşlarıyla kutlama yapan Aras Özadalı'ya, 'Çok büyüdün', 'Bal çocuk', 'Maşallah çok tatlı', 'Çok şekersin bal yanak', 'Ne kadarda büyüdün' gibi yorumlar yapıldı.

Instagram ve YouTube sayfası bulunan minik Aras kısa kısa videolar yayınlamaya devam ediyor.

Aras Özadalı babasının çekimleri sayesinde Instagram'da fenomen bebeklerden biri haline geldi.