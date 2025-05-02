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Çok Güzel Hareketler Bunlar ile hafızalara kazınmıştı! Zeynep Koçak ameliyat oldu!

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Zeynep Koçak'tan sevenlerini korkutan haber geldi. Ameliyat olan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile hafızalara kazınmıştı! Zeynep Koçak ameliyat oldu!
Öznur Yaslı İkier

Çok Güzel Hareketler Bunlar programında rol alan, daha sonra 'Küçük Esnaf' filmi, 'Etkileyici' ve 'Sadece Arkadaşız' dizilerinde kamera karşısına geçen Zeynep Koçak, geçirdiği estetik operasyonların ardından adeta bambaşka birine dönüştü.

AMELİYAT OLDU

Yıllar içerisindeki değişimiyle sık sık adından söz ettiren Zeynep Koçak bu defa sevenlerini korkuttu. Sosyal medyadan hastane odasından paylaşımda bulunan Koçak, ameliyat olduğunu açıkladı.

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Sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu, ayrıca bu tarz durumlar için takipçilerine bir uyarıda bulundu.

ZEYNEP

Zeynep Koçak, "Arayıp soran, mesaj atan herkese teşekkür ederim. Tabii ki asla hastanede kalamadım eve geldim. Şu an ağrım da azaldı. Dediğim gibi minik bir operasyondu ama kesinlikle 'Yalnız gideceğim' diye artistlik yapmayın. Yani hastane psikolojisi bambaşka bir şey... Gerçekten sonrasında acıma ve baş dönmeme rağmen evime dönmek istedim" ifadelerini kullandı.

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Zeynep Koçak
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