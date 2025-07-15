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Conor McGregor kimdir? Rapçi Azealia Banks Conor McGregor'un müstehcen fotoğraflarını paylaştı

Amerikalı rapçi Azealia Banks, İrlandalı MMA dövüşçüsü Conor McGregor hakkında sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden ciddi iddialarda bulundu. Banks, McGregor’ın kendisine izinsiz şekilde çıplak fotoğraflar gönderdiğini ve ardından bu durumu anlatmaması için tehdit ettiğini öne sürdü.

Conor McGregor kimdir? Rapçi Azealia Banks Conor McGregor'un müstehcen fotoğraflarını paylaştı
Kubra Akalın

ABD’li rapçi Azealia Banks, sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) yaptığı paylaşımlarda, UFC’nin eski şampiyonu Conor McGregor tarafından kendisine izinsiz müstehcen fotoğraflar gönderildiğini iddia etti. Banks, McGregor’ın kendisine tehdit içerikli mesajlar da gönderdiğini belirterek, mesajların ekran görüntülerini paylaştı.

Banks mesajları paylaşırken bir de McGregor'a ait olduğu iddia edilen iki çıplak fotoğrafı da paylaştı.

Conor McGregor kimdir? Rapçi Azealia Banks Conor McGregor un müstehcen fotoğraflarını paylaştı 1

Banks, paylaşımlarında McGregor’a ait olduğunu iddia ettiği çıplak fotoğrafların ekran görüntülerini paylaşarak “Bir kadına (...) fotoğraflarını atıp sonra da anlatma diye tehdit mi ediyorsun? Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” dedi.

Söz konusu fotoğrafların altında “Ağırlık çalışıyorum” ve “Fare olma çünkü tüm fareler yakalanır” yazılı mesajlar yer alıyordu.

Conor McGregor kimdir? Rapçi Azealia Banks Conor McGregor un müstehcen fotoğraflarını paylaştı 2

Page Six’in aktardığına göre, Banks’in kısa sürede sildiği bir diğer mesajında da olay ifadeler vardı. Yaşananlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yaşananların sporcu için utanç verici boyutlara ulaştığı eleştirileri yapılırken bazı sosyal medya kullanıcıları ise Conor McGregor ile dalga geçti.

CİNSEL SALDIRIDAN CEZA ALMIŞTI

Conor McGregor, 2008’den bu yana birlikte olduğu nişanlısı Dee Devlin ile dört çocuk sahibi. Ancak McGregor’ın adı sık sık farklı skandallarla anılmaya devam ediyor.

Conor McGregor kimdir? Rapçi Azealia Banks Conor McGregor un müstehcen fotoğraflarını paylaştı 3

Banks’in bu iddiaları, McGregor’ın altı ay önce sonuçlanan bir başka cinsel saldırı davasıyla gündemde kalmasının hemen ardından geldi.

İrlandalı kadın Nikita Hand (ya da sahne adıyla Nikita Ní Laimhín), McGregor’a karşı 2018 yılında yaşanan bir olay nedeniyle açtığı davayı kazanmıştı. Jüri, McGregor’ın cinsel saldırıda bulunduğuna hükmederek yaklaşık 250 bin euro tazminat ödemesine karar vermişti. Her ne kadar olayla ilgili ceza davası açılmasa da, McGregor kararı temyize götürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Conor McGregor
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