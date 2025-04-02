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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın paylaşımını gören Reynmen dayanamadı: "Kocaeli’ndeki konserimi iptal etmiştiniz"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Gökhan Ünver'in etkinliklerinin iptal edilmesi hakkında eleştiride bulundu. Fenomen ve şarkıcı Reynmen ise sözünü sakınmayarak Saral'ın bir konserini iptal ettirdiğini açıkladı. Reynmen'in paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın paylaşımını gören Reynmen dayanamadı: "Kocaeli’ndeki konserimi iptal etmiştiniz"
Kubra Akalın

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanması sonrası devam eden protestolar beraberinde boykotu da getirdi. Sosyal medyada konuya dair sessiz kalan bazı fenomenler ise çok eleştirildi.

Özellikle Gökhan Ünver takipçi kaybetti ve Duru Tiyatro'da yer alan gösterileri de tepkiler üzerine iptal edildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise etkinliklerin iptal edilmesini eleştirerek "Bu örnek CHP iktidara gelirse ne olurun özeti niteliği taşımakta. Demokrasi ve özgürlüğü yalnızca çıkarlarına uyduğu takdirde destekliyorlar. Sanat kendilerine yarıyorsa sanat" dedi.

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"SİZE DEĞİL SİZİN HİZMET ETMEK ZORUNDA OLDUĞUNUZ..."

Reynmen ise Saral'ın bu sözlerini görünce kendini tutamadı. Reynmen başına gelen bir durumu anlatarak Oktay Saral'ı eleştirdi.

Reynmen paylaşımında şunları yazdı:

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"Oktay abicim siz benim 'öznesi bile olmayan' bir tweetten dolayı Kocaeli’ndeki konserimi iptal etmiştiniz hava muhalefetini bahane ederek, halbuki ben size değil, sizin hizmet etmek zorunda olduğunuz halka verecektim konserimi. Organizatör aradı 'Reynmen tivit mi atmış napmış, istemiyorlarmış onu' dedi."

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Oktay Saral Reynmen ekrem imamoğlu operasyonu Gökhan Ünver
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