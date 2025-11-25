Cüneyt Arkın'ın ilk eşi Güler Mocan hayatını kaybetti! Acı haberi kızı duyurdu

1940 yılında Denizli'de dünyaya gelen Güler Mocan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde eğitim aldı ve Psikiyatri bölümünde uzmanlığını tamamladı.

Üniversitede okuduğu sırada tanıştığı Cüneyt Arkın ile 1964 yılında nikah masasına oturdu. Cüneyt Arkın ve Güler Mocan'ın Filiz adında bir kızları oldu. 10 yıl evli kaldıktan sonra ayrıldılar.

ACI HABERİ KIZI DUYURDU

Psikiyatri alanında 60 yıla yakın çalışan Profesör Dr. Güler Mocan’ın vefatını kızı Filiz Cüreklibatır sosyal medya hesabından duyurdu.

Güler Mocan'ın cenazesi bugün Şakirin Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.