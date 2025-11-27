Daha yeni başlamıştı! Show Tv Bereketli Topraklar'ın fişini çekti

Show TV’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği; senaryosunu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı yeni dizisi ‘Bereketli Topraklar’ sezona iddialı başlamıştı.

Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin başrollerini paylaştığı dizi reytinglerde bir türlü istediği başarıyı yakalayamadı.

FİNAL KARARI VERİLDİ

Geçtiğimiz haftalarda yapım şirketi ile yönetmen arasında kriz çıkmış ve Yağız Alp Akaydın diziden ayrılmıştı. Yine istediği başarıyı yakalayamayan Bereketli Topraklar için final kararı verildi.

Bereketli Topraklar dizisi 5. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

'Bereketli Topraklar'ın kadrosunda; Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen, Mert Özbek ve Ayşegül Günay yer alıyor.