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Danla Bilic eski sevgilisi Emirhan Çakal'ı konuk etti! 'Biz niye ayrıldık?'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.03.2025 11:41
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Özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü fenomen Danla Bilic şimdilerde yeni programıyla YouTube'a geri döndü. Son olarak eski sevgilisi Emirhan Çakal'ı ağırlayan Danla Bilic bu programıyla sosyal medyada gündem oldu.

Danla Bilic eski sevgilisi Emirhan Çakal'ı konuk etti! 'Biz niye ayrıldık?'

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Danla Bilic, 2023 yılında kendisinden 7 yaş küçük rapçi Emirhan Çakal ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak Bilic ve Çakal 2024 yılının ilk aylarında ayrılık kararı almıştı.

"BİR ANDA AYNI EVİN İÇİNE GİRDİK"

Geçtiğimiz haftalarda Emir Çakal ile neden ayrıldıklarıyla ilgili konuşan Danla Bilic, "Çok bir anda aynı evin içine girdik. 3-4 ay aynı evin içinde yaşayınca, bir 10 yaş kadar fark da vardı aramızda. Gerçekten onun dediği gibi oldu ve birbirimizi mutlu edemediğimizi hissettim. Sonradan Emirhan'la bir konuştuk" demişti.

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Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Danla Bilic, eski sevgilisi Emirhan Çakal'ı Youtube kanalına konuk etti. Samimi açıklamalarda bulunan ikiliden ünlü rapçi, Danla Bilic’in bir arkadaşını sevmediğini itiraf etti.

"BİZ NİYE AYRILDIK DAMLA?"

Çakal, "Biz niye ayrıldık Damla? Çevrende sadece sevmediğim bir insan var. Onu da zaten çok iyi biliyorsun" diyerek, söz konusu kişinin ismini vermedi.

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Bazı yerlerin "bip"lenmesi üzerine o kişinin kim olduğu merak edildi. Ancak o kişinin kim olduğu yapılan hata yüzünden ortaya çıktı.

Emirhan Çakal'ın video sırasında "Cemal" ismini söylediği anlar dikkatlerden kaçmadı. Böylece o kişinin Cemal Can Canseven olduğu ortaya çıktı.

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