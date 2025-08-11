MAGAZİN

Danla Bilic'i darp edip ölüm tehditleri savurmuştu! Eski sevgili Berk Çetin hakkında hapis talebi

Fenomen Danla Bilic'i kafeteryada kafasına ve çenesine yumruk atarak darp eden eski erkek arkadaşı Berk Çetin hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Öznur Yaslı İkier

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic olarak bilinen Neslihan Damla Aktepe'nin kafeteryada bulunduğu sırada yanına gelen ve kafası ile çenesine yumruk atarak darp eden eski erkek arkadaşı Berk Çetin'e yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Aktepe'nin karakola gelerek eski erkek arkadaşı şüpheli Berk Çetin'in daha önce kendisine darp uyguladığını söylediği, bu konuda ise ayrı bir soruşturmanın olduğu anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede Aktepe'nin karakolda, olay tarihinde bir kafeteryada bulunduğu sırada şüpheli Çetin'in yanına geldiğini, masadan kalktığı sırada şüphelinin, kendisinin kafasına ve çenesine yumruk attığını, çığlık atması üzerine çalışanların geldiğini ve şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine işlemlere başlandığı kaydedildi.

Danla Bilic i darp edip ölüm tehditleri savurmuştu! Eski sevgili Berk Çetin hakkında hapis talebi 1

''ANLIK BİR SİNİRLE İTTİM, YUMRUK ATMADIM''

Şüpheli Berk Çetin'in ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü anlık bir sinirle Aktepe'yi ittiğini ve yumruk atmadığını söylediği aktarıldı. Olay yeri kamera görüntülerinin incelenmesine göre ise şüpheli Çetin'in, müşteki Aktepe'nin kafasına ve yüzüne vurduğunun belirtildiği kaydedildi. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu raporuna göre Aktepe'nin yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilir olduğu belirtildi.

Danla Bilic i darp edip ölüm tehditleri savurmuştu! Eski sevgili Berk Çetin hakkında hapis talebi 2

DOSYADA UZLAŞMADILAR

İddianamede, şüpheli Çetin'in müşteki Aktepe'yi darp etmek suretiyle yaralamasına sebebiyet verdiği, ayrıca söz konusu suçun uzlaştırma kapsamında bulunması nedeniyle uzlaştırma girişiminde bulunulduğu ancak olumsuz sonuçlandığı da aktarıldı.

Danla Bilic i darp edip ölüm tehditleri savurmuştu! Eski sevgili Berk Çetin hakkında hapis talebi 3

1 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Berk Çetin'in ‘kadına karşı basit yaralama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

(İHA)

Danla Bilic
