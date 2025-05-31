Danla Bilic ile Blok3 geceye damga vurdu! Herkes aynı soruyu sordu! 'Sevgililer mi?' Açıklama gecikmedi

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan ve daha sonra geniş bir kitleye ulaşan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son dönemde hem estetikleri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde 4. kez ameliyat masasına yatan Danla Bilic şimdi de Blok3 olarak bilinen Hakan Aydın'ın yeni şarkısı “Mosmor Perde”nin lansman gecesinde ortaya çıktı.

Blok3'ün yakın arkadaşları ve hayranlarının olduğu gecede Danla Bilic ile samimi görüntüleri sosyal medyayı salladı. Bilic ile Blok3'ün el ele tutuştuğu anlara sosyal medyada 'sevgililer mi?' yorumları yapıldı.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Blok3 haklarında çıkan iddiaların ardından bir açıklama yaptı ve 'Herkesle dans ettiğim gibi dostane bir şekilde Danla ile de dans ediyorum. Ama işte millet bir yere çekecek ya.' diyerek aşk iddialarını yalanladı.