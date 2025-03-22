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CHP'li Ali Mahir Başarır Devlet Bahçeli'ye 'Çeneni kapat' demişti! Sinan Akçıl araya girdi! 'Kapanması gereken çene...'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için, "Çeneni kapat, hasta yatağında yat, sus artık" şeklindeki sözleri tepki çekmişti. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan Devlet Bahçeli'ye destek gecikmedi. Akçıl 'Devlet Bahçeli'ye "çeneni kapat" demek en hafif tabiriyle büyük saygısızlıktır.' ifadelerini kullandı.

CHP'li Ali Mahir Başarır Devlet Bahçeli'ye 'Çeneni kapat' demişti! Sinan Akçıl araya girdi! 'Kapanması gereken çene...'
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "sokak" çağrısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tepkisini çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özel'e yargıya saygı göstermesi gerektiği yönünde bir uyarı yaparak, partisinde oturması gerektiğini dile getirdi.

Özel ise bu açıklamaya, "Milletin sesini duy, darbeye karşı dur" şeklinde karşılık verdi.

ALİ MAHİR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise katıldığı bir canlı yayında Bahçeli için tepki çeken ifadeler kullandı. Başarır, "Çeneni kapat, hasta yatağında yat, sus artık" dedi.

sinan

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl bu yaşananlara kayıtsız kalmadı ve polemiğe dahil oldu. Ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Sn. Devlet Bahçeli'ye "çeneni kapat" demek en hafif tabiriyle büyük saygısızlıktır. Türk dünyasının bilge liderine söylenen bu cümleyi kabul etmiyorum. Demek ki kapanması gereken çene yanlış yerde aranıyor.'' ifadelerini kullandı.

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Devlet Bahçeli Özgür Özel Sinan Akçıl ekrem imamoğlu operasyonu
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