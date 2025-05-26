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Danla Bilic'in kalça dolgusu kaburgasına çıktı! Bülent Cihantimur’u ifşa edip suçladı

Mide ameliyatıyla zayıfladıktan sonra bir dizi estetik yaptıran Danla Bilic kalçasını yaptırdıktan sonra ölümden döndü. Danla Bilic'e hatalı ameliyat yapan isim Bülent Cihantimur çıktı.

Danla Bilic'in kalça dolgusu kaburgasına çıktı! Bülent Cihantimur’u ifşa edip suçladı
Kubra Akalın

Fenomen Danla Bilic, tüp mide ameliyatı olmuş daha sonrasında birçok estetik operasyon geçirmişti. Bilic kısa süre önce, katıldığı programda yaptırdığı kalça operasyonundan pişman olduğunu açıklayarak yaşadığı komplikasyondan bahsetti.

"Bir sabah uyanıp popomu yaptıracağım dedim. Birinci ve ikinci ameliyatı oldum. Çok fazla geldi" diyen Danla Bilic "O çok yasaklı bir maddeymiş. Sürekli ismi değiştirilip ülkeye sokulan ve vücuda asla enjekte edilmemesi gereken bir maddeymiş" dedi.

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, üç yıl önce kalçasına yaptırdığı fakat kaburgalarına kadar çıkan dolguyu estetik doktoru Bülent Cihantimur’un yaptığını açıkladı.

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DOKTOR BAKIN KİM ÇIKTI

İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının ardından kaçan Timur Cihantimur'un babası olan Bülent Cihantimur'u ifşa eden Danla Bilic şunları söyledi:

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“Danla’nız çarşamba günü dolgu temizleme ameliyatı oluyor. Doktorum Bülent Cihantimur ‘o dolgular kayar, kaburgana kadar çıkar’ diye uyarmadığı için her şeye imza attık girdik ameliyata. Şimdi başka bir hoca yine ameliyata alacak beni. Ameliyatınız varsa iptal edin, hayat kaydırıyor.”

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Fenomen Bilic bu paylaşımı ardından takipçisinin “Doktorun ismini verdin” uyarısına cevap olarak “Evet, kendisine hiçbir şey yaptırmamanız için” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic
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