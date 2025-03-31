Danla Bilic Mahmut Tanal taklidiyle sitem etti: "Tanıdığım ve görüşünü bildiğim, susan kişileri..."

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası desteğini her fırsatta gösteren Danla Bilic sessiz kalan ünlülere dair de eleştirilerde bulunmuştu.

Danla Bilic paylaşımında "Sessiz kalan herkes; her oyuncu, influencer, şarkıcı, marka ve büyük kitlelere sahip olan herkes, hak ettiği boykotu yaşasın, yaşatalım" demişti.

Paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Danla Bilic sosyal medya hesaplarından sessizliğini sürdüren isimlere de seslendi.

Mahmut Tanal'ın meşhur, art arda sıraladığı sorularını taklit ederek "Paylaşımlarım devam edecek, takibi bırakabilirsiniz" şeklinde konuşan isim ardından influencer arkadaşlarına seslendi.

"Tanıdığım ve görüşünü bildiğim, susan kişileri birebir yargılıyorum çünkü korkaklar" diyen fenomen takipçi kaybetmekten korktuğu için susan isimlere sitem etti.

Danla Bilic geçtiğimiz günlerde de şu ifadeleri kullanmıştı:

"2018'den beri mitinglere katılmaksa katılmak, sandık başında sabahlamaksa sabahlamak, Ekrem Başkan'la seçim zamanı yurt gezilerine gitmekse gitmek, YouTube videosu çekmekse çekmek, paylaşımlarımı saymıyorum bile. Hâlâ eleştiriliyorum, eleştirenler de bilmediklerinden dolayı, canları sağ olsun, barışacağız. Alnınız açıkça susamazsınız, susmamalısınız."