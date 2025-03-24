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Danla Bilic'ten CHP'ye sert tepki: Genci, yaşlısı sizin çağrınızla...

Ekrem İmamoğlu'na desteğini her fırsatta dile getiren Danla Bilic polisin Saraçhane'deki müdahalesi sonrasında CHP'ye isyan etti. İşte Danla Bilic'in o paylaşımı...

Danla Bilic'ten CHP'ye sert tepki: Genci, yaşlısı sizin çağrınızla...
Kubra Akalın

19 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İmamoğlu, İBB odaklı ‘terör’ soruşturmasından serbest bırakılırken ‘yolsuzluk’ soruşturmasından tutuklandı. Valilik kararıyla ise İmamoğlu tutuklama sonrası görevden uzaklaştırıldı.

Yaşananlara dair protestolar devam ederken Saraçhane'de polis müdahalesi de gündeme geldi.

İmamoğlu'na desteğini sık sık dile getiren Danla Bilic polisin müdahalesine dair görüntülerden sonra CHP'ye isyan etti.

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Fenomen polisin o anlarını paylaşarak "Bu anlara da dronelarınızı alanda bırakın, genci, yaşlısı sizin çağrınızla hak için, adalet için günlerdir orada. Geç saat olunca orantısız güce maruz kaldıkları, otellere sığındıkları, canım acıyor diye yalvardıkları after'a da kalın" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ekrem imamoğlu operasyonu
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