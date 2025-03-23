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İmamoğlu tutuklandıktan sonra Danla Bilic paylaştı! Emoji dikkat çekti

Danla Bilic, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Oy kullanan fenomen geçmişte İmamoğlu ile çekildiği bir pozu da paylaştı.

İmamoğlu tutuklandıktan sonra Danla Bilic paylaştı! Emoji dikkat çekti
Kubra Akalın

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.

Terör soruşturmasında ise İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Verilen kararının adından sık sık İmamoğlu'ndan desteğini esirgemediği paylaşımlarıyla dikkat çeken fenomen Danla Bilic sessiz kalmadı.
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Danla Bilic sosyal medyada İmamoğlu ile birlikte çekilen bir pozunu yayınladı. Bu paylaşımlara ise fenomen kalp emojisi koymayı ihmal etmedi.

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Kalp emojisi 2023 Türkiye Genel Seçimleri’nde Kemal Kılıçdaroğlu ile sembolleşmişti.

Öte yandan ünlü fenomen Danla Bilic, X hesabı üzerinden İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak 'Yarın sandıklardayız' demişti. Ayrıca paylaşımında takipçileri için oy kullanabilecekleri en yakın sandığı öğrenebilecekleri adresi de bırakmıştı.

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Danla Bilic ekrem imamoğlu operasyonu
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