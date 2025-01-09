Dansöz yüzünden RTÜK ceza vermişti! İlker Ayrık yıllar sonra o detayı açıkladı! Bakın ödül kazanan bir çift ne yapmış?

Yaparsın Aşkım ve Ben Bilmem Eşim Bilir'de uzun yıllar televizyon ekranlarında keyifli anlar yaşayan sunucu ve oyuncu İlker Ayrık, şimdilerde ekrandan uzak ailesiyle Beykoz’un İshaklı Köyü’nde 17 dönümlük bir arazide kurduğu çiftlikte doğa ile içe içe bir yaşam sürüyor.

Son dönemlerde katıldığı bazı programlarda sunduğu yarışma programlarıyla ilgili itiraflarıyla gündem oluyor. Geçtiğimiz haftalarda 2012 yılında yayınlanan ve en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Ben Bilmem Eşim Bilir programında dansöz oyununda talihsiz bir kaza sonucu RTÜK'ten büyük bir ceza aldıklarını açıklamıştı.

ÖDÜL YÜZÜNDEN BİTEN EVLİLİK!

Ünlü sunucu ve oyuncu İlker Ayrık yine katıldığı bir programda bir çiftin araba kazandığını belirtti ve "Araba kimin üzerine olacak?" kavgası nedeniyle devir işlemlerinin yapılamadığını anlattı.

İlker Ayrık, "Yarışmada araba kazanan bir çiftin, noterde araba 'Kimin üstüne olacak?' diye kavga ettiğini duydum. Haberi geldi, ayrılmışlar." dedi.