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İlker Ayrık yıllar sonra açıkladı: Oyunda dansözün göğsü açıldı RTÜK affetmedi: Çok büyük bir paraydı

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.11.2024 12:15
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Yaparsın Aşkım ve Ben Bilmem Eşim Bilir programlarının sunucu ünlü oyuncu İlker Ayrık, yıllar sonra programlarla ilgili şaşırtan detayları anlattı. RTÜK'ten aldıkları cezaları da itiraf eden ünlü isim Ben Bilmem Eşim Bilir programında dansöz oyunu nedeniyle ceza aldıklarını ve yaşananları açıkladı.

İlker Ayrık yıllar sonra açıkladı: Oyunda dansözün göğsü açıldı RTÜK affetmedi: Çok büyük bir paraydı

Yaparsın Aşkım ve Ben Bilmem Eşim Bilir'de uzun yıllar televizyon ekranlarında seyircilere eğlenceli anlar yaşatan İlker Ayrık, şu sıralar ekranlardan uzak kurduğu çiftlik evinde sakin bir yaşam sürüyor. Geniş Aile dizisiyle de başarıya imza atan sunucu ve oyuncu Ayrık, Ömer Şanlı'nın YouTube programına konuk oldu.

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DANSÖZÜN GÖĞSÜ AÇILDI!

2012 yılında yayınlanan ve en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Ben Bilmem Eşim Bilir programında dansöz oyununda talihsiz bir kaza sonucu RTÜK'ten aldıklarını açıkladı. "Bir dansöz oyunumuz vardı ondan ceza yedik. 'Eşiniz 60 saniye içinde dansöze kaç para takar?' Bir boks ringi kuruyoruz stüdyoya. Müzik başlıyor, dansöz oynamaya başlıyor. Dansöz kıyafetlerinin ne bileyim ben bu kadar nazik bir kıyafet olduğunu. Adam takıyor, çat diye üstü açılıyor. Kızcağız kapatmaya çalışıyor. Kesiyoruz, dikiyoruz orayı falan. Bir şekilde biz bunu yayınladık, ceza yedik. Ne kadar ceza yediğimizi hatırlamıyorum." dedi.

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"ÇOK BÜYÜK BİR PARAYDI"

"Ama ilk cezamız var. Gevrek gevrek girdim ben kanala. Herkesin suratı sirke satıyor. Ceza yedik dediler. Tam da gerginliği anlamadım" diyen İlker Ayrık "O dönemki yapımcı geldi. 7 sayfa RTÜK neden ceza yediğimizi anlatmış. Çok büyük bir paraydı. Başladı gerekçeli kararı okumaya. 'Cezayı ben mi ödeyeceğim?' dedim, 'Yok' dediler. 'O zaman okuma' dedim. İlk cezayı ödemeyince ikinci cezayı da çok takmadım." ifadelerini kullandı.

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DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMIŞTI

Ayrık, Berfu Yenenlerin programında da bir yarışmacının kocasına eşini gaza getirmek için söylediği sözler nedeniyle RTÜK'ten ağır bir ceza aldıklarını açıklamıştı. "Beni başkasıyla düşün" diyen kadın yarışmacının bu sözleri nedeniyle ceza aldıklarını söylemişti.

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