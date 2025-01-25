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Darülaceze'de tedavi görmüştü! Zerrin Özer vasiyetini açıkladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.01.2025 15:33
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Geçirdiği omurilik ameliyatından sonra sağlık sorunları yaşayan Zerrin Özer, Darülaceze’deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde bir süre tedavi görmüş ve taburcu olmuştu. Uzun zamandır hastalıklarla mücadele eden ünlü isim şimdi de vasiyetini açıkladı.

Darülaceze'de tedavi görmüştü! Zerrin Özer vasiyetini açıkladı

Haziran 2022'de "Mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım" diyerek açıklama yapan Zerrin Özer, üç ay sonra "Dayanamıyorum, dayanılmıyor" diyerek bu kararından vazgeçtiğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz nisan ayında ise kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan ünlü isim geçirdiği omurilik ameliyatından sonra da Darülaceze’deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde bir süre tedavi görmüştü.

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Son olarak katıldığı bir ödül töreninde sağlık durumu hakkında açıklamalar yapan Özer; 'Beyin damarlarımdan ikisinde önemli ölçüde daralmalar var. Bu nedenle sendeleyerek dengesiz yürüyorum' demişti.

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Usta sanatçı Zerrin Özer, şimdi de MagazinD ekibiyle buluştu. Geçirdiği rahatsızlıktan bahseden Özer, vasiyeti hakkında açıklamalar da bulundu.

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VASİYETİNİ AÇIKLADI

Zerrin Özer ilk kez vasiyetini de açıkladı ve "Janis Joplin hayatımın kadını. Onun şarkısı var hayatımı anlatıyor, Little Girl Blue o çalsın cenazemde" ifadelerini kullandı.

Program sunucusu Asiye Acar ünlü ismin vasiyetini duyunca çok şaşırdı ve 'Nasıl yani?' diye sordu. Zerrin Özer ise 'Cenazemin bir bölümde bu şarkı çalsın' ifadelerini kullandı.

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Zerrin Özer
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