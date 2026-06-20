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Davut Güloğlu dede oldu! İşte torununa verdikleri isim...

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Davut Güloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dede olduğunun müjdesini verdi. Ünlü isim 'Mihra' adını verdikleri torunuyla ilk pozunu da takipçileriyle paylaştı.

Davut Güloğlu dede oldu! İşte torununa verdikleri isim...
Öznur Yaslı İkier

'Nurcanım', Katula Katula','Dur Orda Dur', 'Kopalım Bari' ve 'Hayat Devam Ediyor' albümleriyle tanınan Davut Güloğlu, kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündeme geliyor.

Ünlü isim son paylaşımında takipçileriyle dedelik heyecanını paylaştı.

Davut Güloğlu dede oldu! İşte torununa verdikleri isim... 1

Cengizhan Güloğlu ile Nursena Yazıcı, kızları Mihra'nın dünyaya geldiğini duyurarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Davut Güloğlu dede oldu! İşte torununa verdikleri isim... 2

Davut Güloğlu da torunu Mihra'nın doğumunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımına "İlk torun, bir aşk... Mihra" notunu düştü.

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Davut Güloğlu
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