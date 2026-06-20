Davut Güloğlu dede oldu! İşte torununa verdikleri isim...

'Nurcanım', Katula Katula','Dur Orda Dur', 'Kopalım Bari' ve 'Hayat Devam Ediyor' albümleriyle tanınan Davut Güloğlu, kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündeme geliyor.

Ünlü isim son paylaşımında takipçileriyle dedelik heyecanını paylaştı.

Cengizhan Güloğlu ile Nursena Yazıcı, kızları Mihra'nın dünyaya geldiğini duyurarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Davut Güloğlu da torunu Mihra'nın doğumunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımına "İlk torun, bir aşk... Mihra" notunu düştü.