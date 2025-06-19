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Davut Güloğlu'nun kızı Şeyma Su mezun oldu! Görenler aynı yorumu yaptı

Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu'nun kızı Şeyma Su Gül, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. Ünlü şarkıcı, mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Davut Güloğlu'nun kızı ile olan karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Davut Güloğlu'nun kızı Şeyma Su mezun oldu! Görenler aynı yorumu yaptı
Öznur Yaslı İkier

"Katula Katula", "Nurcanım", gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Davut Güloğlu'nun kızı Şeyma Su Gül, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu.

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Büyük gurur yaşayan ünlü şarkıcı, "Ressam kızımın kep attığı bu özel günde; geleceğe imza atacak ülkemizin genç sanatçıları olan öğrencilerimizin mezuniyet töreninde buluştuk. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi’nin mezunlarına hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

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Mezuniyet töreninde şarkı da söyleyen Davut Güloğlu, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

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YORUM YAĞDI

Davut Güloğlu'nun yayınladığı bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme; 'Büyük gurur', 'Ne güzel bir baba', 'Kızı güzelmiş', 'Kızına başarılar' gibi yorumlar yapıldı.

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